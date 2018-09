Vindbjart tilbake på vinnersporet

VENNESLA: Etter 0-6-tapet mot Sola sist helg kom vi tilbake på vinnersporet hjemme på Moseidmoen mot Halsen. Simen Aanonsen ble matchvinner med sitt første Vindbjart-mål mot slutten av første omgang.

Ellers ble det en tøff kamp mot et bortelag som lå vi lå likt med på tabellen før avspark. Vår keeper Johnny Kristiansen Borden slo tilbake etter seks baklengs sist, med flere gode redninger og fikk muligens mer å gjøre enn sin kollega på motsatt side. Mellom sekstenmeterne var vi noen hakk hvassere, men i dag traff ikke innleggene, eventuelt var ikke mottakerne på rett sted til rett tid. Christian Beqiraj Follerås var tilbake i forsvaret etter suspensjon sist, Magnus Langerud flyttet ned til sin nye høyrebackposisjon, Alla Abdallah startet på høyrekanten og dyttet Markus Nyhus inn på topp der han erstattet Øyvind Løkkebø Gausdal.

Stian Bøe

Allerede etter to minutter var vi farlig frempå da Sondre overlappet Berry og fikk lagt inn. Halsen holdt så vidt unna med hele forsvarsrekken og keeper inne i femmeteren. Dette ble litt typisk for kampen, vi kom til mye innlegg og også muligheter mer sentralt i banen, men gjestene var veldig gode på å klarere og blokkere. Midtveis i omgangen viste Berry Gerezgi krydder da han trikset ballen over seg selv og en forsvarer med hælen, vel inne i feltet gikk han i bakken, men dommeren viftet ham bare opp igjen. Litt etter hadde Johnny sin første store redning på en Halsen-kontring, men så kom dagens høydepunkt. Halvor Hovstad spilte over midtbanen bakfra, Simen Aanonsen tok ballen med seg i fart, spilte ut til Berry, fikk ballen igjen og satte den ned i hjørnet fra seksten meter. En fin kryddervariant fra tre spillere som alle kom fra Jerv i vinter.

Stian Bøe

Andre omgang ble nokså lik første, vi hadde ballen mest, skapte litt flere store sjanser enn før pause, og Halsen var farlige på kontringer. Markus fikk nok den største muligheten vår da Halsen rotet bak og keeper var på bærtur, men igjen var en forsvarer på plass med en blokk. Midt i omgangen hadde vi vår beste periode, Markus var igjen frempå da han kom alene gjennom i bakrommet, men vinkelen ble for liten og keeper klarte å dekke hjørnet, før vi igjen prøvde flere avslutninger som ble stoppet i blokka.

Fakta: Kampfakta Vindbjart – Halsen 1-0 1-0 Simen Aanonsen (36 min) Gult kort: Kjetil Myrvold Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Magnus Langerud, Christian Beqiraj Follerås, Sondre Nordhagen, Børge Engesland (Martin Gardiner fra 86 min), Kjetil Myrvold, Simen Aanonsen, Alla Abdallah (Stian Aabel fra 81 min), Markus Nyhus (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 70 min), Berry Gerezgi.

Siste ti minuttene ble nervøse, Johnny måtte trå til med dagens beste redning da en motstander lurte to av våre ute på kanten. Berry fikk litt mer rom på sin kant og var aktiv mot slutten, driblet fire mann og vant corner på overtid, men spilte også ballen vekk helt på tampen da det hadde vært bedre å være litt kynisk. Halsen fikk en siste kontring, Johnny måtte trå til igjen, holdt nullen og var vel den viktigste Vindbjart-spilleren i dag. Så langt denne runden har Ørn Horten og FK Tønsberg også tatt tre poeng, før Sola møte Pors søndag er vi på fjerdeplass ett poeng bak alle disse tre, med seks kamper igjen.