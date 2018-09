Vindbjart ett poeng bak tabelltopp

MADLA: Sola slo samtidig FK Tønsberg og holder ledelsen på ett poeng i toppen med fem kamper igjen. Ørn Horten har mulighet til å gå forbi begge mandag.

Været på Madla skiftet hvert femte minutt, vi hadde sol, regn og pøsregn om hverandre, vinden slo hardt inn fra nordvest gjennom nesten hele kampen. Det gjorde at vi hadde medvind i første omgang og utnyttet det, men kanskje ikke nok.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen, Madla - Vindbjart 1-2 0-1 Berry Gerezgi (19 min) 0-2 Simen Aanonsen (23 min) 1-2 (94 min) Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Daniel Tveitaa Johansen, Christian Beqiraj Follerås, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Børge Engesland, Kjetil Myrvold. Simen Aanonsen, Markus Nyhus (Markus Fjordholm fra 70.), Berry Gerezgi (Stian Aabel fra 85 min.) Ikke benyttet: André Sandum, Ishan Skårdal, Antonio Benitez, Marius Fjellet og Lasse Næss.

Etter en tøff åpning der Madla flyttet frem folk, satte opp to lange innkast og fikk et gult kort for en voldsom takling før det var gått to minutter, fikk vi kampen mer inn i vår stil. De to langbeinte flamingoene vi har som indreløpere (Børge Engesland og Simen Aanonsen) utnyttet de lange beina og tok kontrollen på en våt gressmatte.

Etter 19 minutter gikk ballen via hele midtbanetrioen, til dagens høyrekant Magnus Langerud. Han spilte inn til Markus Nyhus, som skjøt, keeper ga retur og Berry Gerezgi satte ballen i mål. Få minutter senere økte vi til 2-, men akkurat hvordan og ved hvem var det litt undring om blant de som jublet på tribunen.

Videoen fra Eva Skeie som var klar på lørdagskvelden avslørte at Simen Aanonsen mottok et innkast nede ved dødlinjen og feise ballen over keeper og i mål fra død vinkel. Vinden hjalp nok, men Simen påstod etter kampen at det var med vilje. Matchvinnermål nummer to på to kamper fra ham.

For selv om vi skapte store sjanser, de største for Markus Nyhus og Christian Beqiraj Follerås, som prøvde å bruke vinden til sin fordel på frispark, stod det 0-2 på tavla til pause, og ikke noen tegn til at vinden skulle snu.

Som forventet ble det jevnere etter pausen. Madla skapte ikke mange sjanser, men et par skudd suste like utenfor, og et i tverrliggeren. Med 20 minutter igjen ble Markus Nyhus byttet ut med Markus Fjordholm på topp, sistnevnte har bare to A-kamper fra før, begge i 2009, men imponerte i 4. divisjon mandag og kan gjøre rollen som møtende spiss.

Han fikk en god mulighet på slutten, men det ble i stedet hjemmelaget som reduserte til 1-2 langt på overtid etter et langt innkast. Dommeren blåste av et par sekunder etter avspark og en relativt sjelden seier i Rogaland var i boks.

Neste oppgave nå er Staal Jørpeland på Moseidmoen lørdag 29.9.