Veltet i verdens største sykkelritt

Min debut for årets sykkelsesong i verdens største sykkelritt, Cape Town Cycle Tour, ble ødelagt av en velt i starten av den legendariske klatringen opp Chapman's Peak Drive. Mannen foran meg kastet sykkelen litt bakover da han reiste seg opp, forhjulet mitt ble klippet, og før jeg rakk å reagere, lå jeg i asfalten med andre ryttere og sykler fallende/rullende over meg.

Frem til det skjedde ca to timer inn i rittet gikk det meget bra - særlig siden undertegnede sammen med nederlenderen Bob klarte å sykle fra vårt startfelt (de beste seedet M20-29 og M40-49) og tok igjen feltet som startet tre minutter foran oss (M30-39). Opp den andre bakken i rittet etter ca en time dro Bob av gårde, jeg la meg på hjul og vi jobbet etter hvert bra sammen til vi tok igjen puljen foran.

Når jeg ser på resultatlistene etter rittet ser det ut som størstedelen av startfeltet kom opp til oss senere igjen så det hadde nok blitt bra konkurranse om plasseringene, men jeg har vel sjeldent, eller aldri, følt meg såpass sterk i et løp før, så det var trist å få ødelagt det på en slik måte.

Privat

Begge mine karbonhjul ble knekt i velten - sannsynligvis på grunn av de som igjen kjørte inn i meg og veltet over både meg og sykkelen. Jeg klarte å sykle litt videre før fordekket eksploderte som et resultat av subbing i forgaffelen, og jeg måtte da gå i ca halvannen time til byen Hout Bay hvor en sykkelmekaniker fikk rettet opp hjulene godt nok til at jeg i det minste fikk syklet i mål. I tillegg til en del blåmerker og skrubbsår rev jeg av en del hud på høyre pekefinger som blødde mye - så jeg måtte også innom en ambulansestasjon for å bandasjere opp fingrene.

Jeg kom nå i alle fall over målstreken til slutt selv med to knekte hjul, skrubbsår, blåmerker, og blødende fingre.

Privat

Da jeg endelig hadde fått levert sykkelen til parkering og funnet fram til ølteltet, gikk i grunnen luften helt ut av meg en periode. Satt bare og stirret ut i luften en stund og tenkte over hvor sinnssykt surt det var å få løpet ødelagt på denne måten. Selv om man er en aldrende mosjonist, ligger det så mye arbeid og planlegging bak at det er trist når alt bare går rett i vasken slik. De andre nordmennene i gruppen vår, inkludert min venn Eivind og Henrik fra bladet Landevei, hadde en bedre opplevelse enn meg selv. Og tre-fire øl senere, etter å ha lånt litt bedre humør fra de andre, i tillegg til noen oppløftende meldinger fra familien hjemme, ble livet gradvis bedre igjen.

Privat

Da vi ankom fredag fikk vi en nydelig sykkeltur fra Camps Bay til Chapman’s Peak Drive og tilbake igjen. Opplevelsen av å sykle i kort-kort på landeveissykkelen i slike omgivelser etter en fæl kald vinter hjemme er jo vannvittig deilig! Uttrykket nysluppen kalv passer bra. Og selv om rittet ble en nedtur resultatmessig, har vi hatt noen fine dager i Cape Town. De andre har alt reist, og i dag slapper jeg av på vingården Buitenverwachting i vindistriktet Constantia og nyter været og omgivelsen før jeg setter meg på flyet hjem igjen.

Jeg kommer nok dessverre alltid til å huske turen som den gangen jeg lå godt an til å vinne klassen min i verdens største sykkelritt. Og det spørs jo derfor om jeg ikke må tilbake igjen for å forsøke igjen en dag. Nå skal jeg uansett nullstille meg og se fremover mot mai, hvor det blir sol, varmegrader, og sykkelritt hjemme igjen!

Innlegget ble først publisert på Martin P. Hoffs egen sykkelblogg