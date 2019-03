Geir Ove Steensohn – en supersprek kollega!

Vår spreke kollega på Sørlandet sykehus HF Kristiansand er en A-kjendis i Sørlandets master-sykkelmiljø gjennom årelangt medlemskap i KCK. Han har hatt utallige leder- og kapteinsroller under ColorLine Tour (CLT) fra Kristiansand til Hovden, med raskeste KCK-lag (KCK Flytoget) som gjenganger.

Geir Oves beste minne er fra 2009, da han syklet sammen med Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen på samme lag til Hovden. Dette er også hans beste tid på distansen: 5.12 timer – over 40 km/t i snitt på distansen 210 km.

Han har også gjennom alle årene beholdt konkurranseinstinktet. Vi er en gjeng som regelmessig trener i trappene i Vågsbygd, også kalt «Rossevann». Her var lenge 40 den kjente (uoffisielle) rekorden i antall runder, satt av en annen kjent syklist, Håvard Sefland. Denne rekorden «skulle» bare tas. Før jul røyk rekorden – 50 runder ble tilbakelagt på litt over fire timer sammenhengende tempo i de 249 bratte trappetrinnene.

KCK

Geir Ove har alltid trent mye, og det på en fornuftig måte. Han ligger på 12–15 timer i ukentlig gjennomsnitt – men nesten dobbelt opp i månedene før CLT. Hvor han har tatt lærdommen fra? Han refererer stadig vekk til Arild Jørgensen teorier, kjent trenerskikkelse. Her er det mye, lange og rolige treninger i bunn/base og som toppes med intervaller når toppformen skal fram. I fjor hadde han logget 360 treningsøkter – så den mannen er et levende bevis at man kan trene mye, bare man trener riktig og klokt.

Geir Ove er også en skøyer av rang og går ikke unna for å tøyse/lage practical jokes med kolleger og andre venner. Han har alltid en gøy kommentar på lur. Han har et helt spesielt talent i å skape god stemning rundt seg, både i sykkelfeltet og blant sine kolleger på sykehuset. Vi er mange som setter utrolig pris på denne mannen!