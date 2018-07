Vinneren fikk 30 000 kroner. Karoline på sølvplass fikk gavekort på solbriller

Slik er det å være amatør blant proffer.

I helga spilte sju nordmenn proff-turneringen Johannesberg Open, på den svenske golf-touren: Celine Borge, Tonje Daffinrud, Karoline Lund, Mariell Bruun, Karoline Stormo, Maria Elizabeth Javery og Veslemøy Kontorp Heramb var norske deltagere.

Svensk mot norsk

De seks førstnevnte greide cut-en etter lørdagens to runder, men da søndagens finalerunde gikk inn i sin avgjørende fase stod seieren mellom én svenske og én nordmann.

Nordmannen var amatøren Karoline Stormo. Før det 17. hullet var hun i delt ledelse, men uten at universitetsstudenten ved Kent State university visste at hun kjempet om seieren.

– Jeg tenkte at jeg var i nærheten, men jeg trodde scorene kom til å være lave i dag, så jeg tenkte ikke så mye over at jeg kjempet om seier egentlig. Det var nærmere enn det jeg trodde underveis, sier Stormo.

Avgjørelsen

For det holdt ikke helt inn. På det 17. hullet - et par 3-hull - falt avgjørelsen.

– Jeg slo et halvtynt slag som traff høyresiden av greenen og kicket rett ut i vannhinderet. Sånn er det.

– Var det nervene som slo inn?

– Det var ikke egentlig det. Det kommer nok flere muligheter og situasjoner som er like i fremtiden, så i dag var fin trening for det som kommer.

Svenske Anna Magnusson avsluttet med par, par - mot Stormos dobbel bogey og par. Det var nok til å vinne turneringen, to slag foran Stormo og landsmannen Filippa Möörk.

Etter at 2. plassen var et faktum, var Stormo mer opptatt av å fokusere på en spillemessig positiv helg, enn å gremmes over at seieren glapp.

– Spillet satt veldig bra. Banen og greenene var veldig tørre, noe som var utfordrende til tider. Jeg hadde mange wedger inn til green og gav meg selv mange bra birdie-sjanser!

Solbriller

I potten lå til sammen 150 000 svenske kroner. Vinneren fikk 30 000.

– Hva fikk du, Karoline?

– Haha, jeg fikk et gavekort på solbriller fra Henrik Stenson, siden jeg fortsatt er amatør!

Seks av de norske greide cut-en. Borge endte til slutt på 6. plass, Lund på delt 7. plass, Daffinrud på 13. plass, Bruun på delt 16. plass, og Javery på 28. plass.

