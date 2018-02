Nøkkelspillere forlenger med Fløy

KRISTIANSAND: Fløy er glade for å kunne meddele at både Magnus Ask Mikkelsen og Tony Hieu Vo har signert nye ettårskontrakter med Fløy. Takket være sponsorlauget Klubb 22 blir de to tidligere U-landslagsspillerne å se på Flekkerøya også denne sesongen. Magnus Ask Mikkelsen går dermed inn i sitt femte år på rad i klubben, etter han kom tilbake til Flekkerøy fra Bærum. I fjor leverte den rutinerte spissen ti mål på 23 kamper.

Tony Hieu Vo kom fra Vindbjart foran fjorårets sesong og midtbaneterrieren var en viktig brikke da Fløy sikret opprykket hele fem runder før slutt.

Fakta: Fakta om Mikkelsen og Vu Magnus Ask Mikkelsen Født: 27.04.1988 Posisjon: Spiss Nåværende klubb: Fløy IL Tidligere klubber: IK Start, MK, Bærum Landslag: Norge U19 - 7 kamper Norge U18 - 1 kamp Norge U17 - 5 kamper Norge U16 - 9 kamper, 1 mål Tony Hieu Vo Født: 07.01.1994 Posisjon: Sentral midtbane Nåværende klubb: Fløy IL Tidligere klubber: Åfoss, Odd, Pors, Vindbjart Landslag: Norge U18 - 1 kamp Norge U17 - 1 kamp Norge U16 - 5 kamper, 1 mål

Vi gleder oss til å se begge i blått i årets PostNord-liga!

Det spennende Fløy-laget til trener Nikola Trajkovic teller per dags dato følgende 21 spillere: Keepere: Andreas Hoppestad, Kristian Gill

Forsvar: Sven Fredrik Stray, Nils Petter Andersen, Johan K. Naglestad, Martin Skaiå, Erlend Skagestad, Torje Wichne, Omar Markovic

Midtbane: John Olav Norheim, Henrik Andersen, Tony Hieu Vo, Henrik Andre Dahlum, Christoffer Myhre, Mathias Grundetjern

Angrep: Dardan Dreshaj, Magnus Hallandvik, Lasse Sigurdsen (lån fra IK Start), Pelle Sigurdsen, Sebastian Fredriksen og Magnus Ask Mikkelsen Kommende treningskamp for Fløy er mot RIL fredag 16. februar kl 19 i Sørlandshallen. Vel møtt!