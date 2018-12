Arendal Fotball: Tøff avdeling med attraktive motstandere

Bettingselskapene har pekt ut Levanger, som rykket ned fra OBOS-ligaen i høst, og Fredrikstad som de fremste opprykksfavorittene.

Nyopprykkede Byåsen er den eneste av klubbene i avdelingen som Arendal ikke har møtt i serien tidligere.

Arendal-trener Steinar Pedersen konstaterer at det venter tøffe sportslige utfordringer i 2019-sesongen.

– Mange lokaloppgjør både i Rogaland, Trøndelag og Østfold hvor forhåpentligvis alle tar poeng fra alle, samt lokaloppgjør mellom Brattvåg og Hødd. Vi må gjøre vår jobb, og sørge for å være ekstremt godt trent når alvoret begynner i april, fastslår han.

Lyspunktet med avdelingsoppsettet er at Arendal slipper turer til Nord-Norge, i tillegg til at profilerte klubber som Bryne, Hødd og Fredrikstad er attraktive motstandere for publikum.

Her er en rask oppsummering av lagene Arendal møter:

Levanger: Rykket ned fra OBOS-ligaen i 2019. De har kvittet seg med både trener Roger Naustan og daglig leder Hroar Stjernen etter sesongslutt. Klubben har signalisert at de må gjennomføre et kostnadskutt etter nedrykket og flere spillere er meldt på vei ut av klubben.

Stjørdals-Blink: Spilte i samme avdeling som Arendal i 2018. Kjempet lenge for å unngå nedrykk og berget til slutt plassen på bedre målforskjell enn Fløy. I vårsesongen tapte Arendal på hjemmebane mot dem etter å ha ledet 2–0 da det gjensto mindre enn 10 minutter av kampen ...

Nardo: Enda en kjenning fra 2018-sesongen. Trondheims-klubben har basert seg på lokale spillere og studenter de siste årene, men satsingen har ført til økonomiske problemer. De måtte blant annet permittere daglig leder i høst, fordi kassa var tom. Det har skapt uro i klubben at styrelederen har signalisert usikkerhet om det fortsatt skal satses på A-laget.

Byåsen: Enda et Trondheims-lag i avdelingen. Byåsen er tilbake i 2. divisjon etter at de vant sin 3. divisjonsavdeling seks poeng foran RBK 2. Et nytt bekjentskap for Arendal i seriesammenheng. Klubben er kanskje mest kjent for sine håndballdamer, mens den mest profilerte enkeltutøveren er skiløperen Johannes Høsflot Klæbo.

Hødd: Cup-mesterne fra 2012-sesongen går nå løs på sin tredje strake sesong i 2. divisjon. De har satset tøft de siste årene for å rykke opp, men har erfart at det er meget krevende å konkurrere på dette nivået. De siste ukene har klubben vært preget av økonomisk trøbbel og styreleder Ivar Morten Nordmark har varslet at de må kutte et par millioner kroner i lønnsbudsjettet kommende år, i tillegg til at det også må spares inn ytterligere en million kroner på driftsbudsjettet.

Sola: Nyopprykket fra 3. divisjon. Arendal møtte dem sist i seriespill i 2015 der de bet overraskende godt fra seg under ledelse av Maurice Ross. Ifølge oddssetterne kan laget få det tøft i den nye divisjonen, men mye kan skje før sesongstart ...

Egersund: Det blir altså gjensyn med Egersund også i 2019. Dette er en klubb Arendal kjenner godt, og de to klubbene har også hatt felles spillere de siste årene. I fjor gikk både Marius Andersen og Aleksandar Corovic fra Arendal til Egersund, mens Mads Nørby Madsen i høst har tatt turen motsatt vei. Etter en katastrofestart hentet Egersund seg fint inn 2018-sesongen og var lenge med i kampen om kvalifisering. Garantert en av de tøffeste motstanderne også i 2019.

Bryne: Jan Halvor Halvorsen har overtatt som trener i den tidligere toppklubben og svært mye bør ligge godt til rette for en ny storsatsing fra Jæren. Klubben kan glede seg over et solid økonomisk bidrag i forbindelse med salget av Erling Braut Håland til Salzburg (som moderklubb får de en andel av salgssummen Molde mottar) – og seinest i forrige uke mottok Bryne en milliongave til lokal spillerutvikling. Har tradisjoner, ressurser og solid støtte i lokalmiljøet. Blir meget farlige i 2019.

Vidar: Etter at Kristian Sørli overtok som trener gjennomførte Vidar en imponerende snuoperasjon sist sesong. Tross dystre spådommer klarte de å klatre over nedrykksstreken. Stavanger-klubben har en krevende konkurransesituasjon mot lokale lag som satser, og de har heller ikke fått samarbeidet med Viking til å fungere som de håpet. Har uansett solid erfaring fra nivået og Vidar har vist seg konkurransedyktige år etter år.

Fredrikstad: Det var et sjokk i fotballgale Fredrikstad at aristokraten i norsk fotball rykket ned fra OBOS-ligaen i 2017 (sammen med Arendal). Men klubben ansatte tidligere landslagstrener Per-Mathias Høgmo som ny trener og satset for fullt for å rykke opp på første forsøk. Det lyktes ikke. Raufoss rykket direkte opp i høst, og Fredrikstad tapte kvalifiseringen mot KFUM Oslo. Satsingen i Fredrikstad blir neppe mindre i 2019 og de er allerede utpekt som den fremste opprykksfavoritten hos bookmakerne.

Moss: Arendal spilte i samme avdeling som Moss i 2016-sesong. Den endte med opprykk for Arendal og nedrykk for Moss. Men det tok bare en sesong for begge klubbene var tilbake på samme nivå – og nå er altså klubbene også tilbake i samme avdeling. Situasjonen i Moss er imidlertid uoversiktlig. Trenertalentet Ole Martin Nesselquist (25) har forlatt Moss og overtatt ansvaret for Strømmen. Det har også vært mye uro internt etter at daglig leder overraskende ble fjernet fra stillingen tidligere i høst. Ved sesongslutt hadde Moss bare en håndfull spillere på kontrakt, og det gjenstår nok en betydelig jobb for å få bygget en solid stall for den nye treneren Marijo Jovic.

Kvik Halden: Det tredje Østfold-laget i avdelingen – og også en gammelt bekjentskap fra 2016-sesongen. Den endte med nedrykk for Kvik Halden og de har brukt to sesonger på å komme tilbake til 2. divisjon. Den tidligere toppspilleren Kent Bergersen trener Halden-laget og han har jo også solid erfaring som trener fra klubber som Aalesund og Lyn. Som nyopprykket vil de trolig primært være opptatt av å stabilisere seg i divisjonen, og det er ingenting som tyder på at de vil bli en kasteball på dette nivået.