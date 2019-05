Slik trener du rumpa effektivt

Utfordringen vi står ovenfor her er at de fleste rumpeøvelser også inkluderer bakside lår, og også framside lår i flere tilfeller. Løsningen da blir å isolere rumpa mest mulig ved hjelp av riktig øvelsesvalg. Det er også viktig å lære seg og aktivere rumpa slik at lårene ikke tar over jobben, selv i rumpedominante øvelser.

Fakta er jo, som sikkert mange vet allerede, at øvelser som for eksempel knebøy, utfall, rumensk markløft og good mornings aktiverer lårene i stor grad, i tillegg til rumpemuskulaturen.

Tips til deg som vil bygge rumpe, ikke lår:

* Gå for stadig økning i motstand Dette gjelder uansett hvilke muskelgruppe du vil øke volumet på. Sørg for å hele tiden gå for en økning i belastning, enten i form av økt vektmotstand eller flere repetisjoner på samme vekt.

* Velg isolasjonsøvelser Eksempler på øvelser hvor rumpa jobber mest er frog glutebridge, pull through, kickback varianter, rygghev med krum rygg, hofteabduksjonsvarianter, monster walk og kamskjellvarianter. Hip thrust og vanlig glutebridge gir større mulighet for mer vektbelastning og bør også inkluderes, mener jeg. Her aktiveres dog også lårene, men rumpa gjør hovedjobben (om man har rett teknikk).

* Sørg for å faktisk bruke rumpa Det er ingen selvfølge at rumpa aktiveres selv om du gjør en rumpeøvelse. Bruk tid på å få kontakten på plass før du legger på tyngre motstand. Aktiveringsøvelser kan hjelpe med dette, samt nødvendig tøying om du har stive hofteleddsbøyere eller stram setemuskulatur.

Muskelkontakt er et populært begrep, og det har vært mye diskutert om det er så viktig som mange skal ha det til eller ikke.

En ting er sikkert – det er lettere å utføre isolasjonsøvelser riktig og mer effektivt dersom du faktisk kjenner hvilke muskelgruppe som jobber. I baseøvelser er det ikke fult så enkelt, mest fordi det er flere muskelgrupper som jobber samtidig.

Når det kommer til rumpetrening, kan det være svært avgjørende. Om du gjør en hip thrust og kjenner det mer i bakside lår og/eller korsrygg, forteller det noe om at muskelkontakten ikke er der den burde være.

Kjenner du ikke rumpeøvelsene du utfører i selve setemuskulaturen er det lurt å gjøre endringer, spesielt før du legger på mer vekt.

I de fleste øvelser kan det gjøres individuelle tilpasninger som hjelper deg å kjenne mer av rumpa. Vinklinger på føtter, plassering av hofte og rygg, tyngdepunkt også videre. Her er noen eksempler:

Privat

Hip thrusts Kjenner du det mer i bakside lår enn i rumpa – prøv å flytte hælene nærmere rumpa. Prøv å få ca. 90 grader i kneet når hofta er utstrakt.

Kjenner du det mer i framside lår enn i rumpa – prøv å flytte hælene litt lengre vekk fra rumpa.

Kjenner du det mer i korsryggen enn i rumpa – øv på å tilte bekkenet og knip rumpa. Du kan også prøve å legge deg høyere opp på benken med ryggen.

Privat

Kickbacks Kjenner du det mer i bakside lår enn i rumpa – prøv å styre tåa litt utover når du fører beinet bakover.

Kjenner du det mer i korsryggen enn i rumpa – prøv å stille høyden på kabelen. En oppjustering eller nedjustering av høyden kan være nok til at du kjenner rumpa bedre. Du kan også stå på en stepkasse for å komme høyere opp dersom kabelen ikke kan justeres høyere fra golvet, eller lene deg fram i overkroppen, slik som vist i denne videoen:

Pull through Kjenner du det mer i korsryggen enn i rumpa – prøv å styre føttene utover og still høyden på kabelen litt opp.

Bulgarsk utfall For å aktivere rumpa bedre i denne øvelsen og gjøre den mer hoftedominant, kan du plassere kneet rett over hælen og lene deg godt fram. Senk deg ned til kneet nesten treffer bakken for å få maksimalt bevegelsesutslag.

