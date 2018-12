Deltakerrekord i Nyttårsløpet

KRISTIANSAND: For femte gang gikk Nyttårsløpet av stabelen i Tresse. De 30 gangene før det har det vært arrangert ved Vågsbygd Idrettsplass. Denne gang vant Anine Kallhovd dameklassen med tiden 13.39 minutter, mens Lars Aanensen vant herreklassen på 10.42 minutter.

Som vanlig vanket det var premier, gløgg og klementiner til alle etter løpet.

Sverre Larsen

Anine Kallhovd (21), vinneren av dameklassen

Hvordan er det å løpe i sentrum av Kristiansand?

– Det er veldig fint. Det er ei lettløpt løype, og man kan gi på hele veien.

Hva slags løpsopplevelser ønsker du i 2019?

– Det er å være best mulig på 10 km. Det er min favorittdistanse.

Lars Aanensen (27), vinneren av herreklassen

Hva slags løpsopplegg valgte du i dag?

– Jeg åpnet litt for hardt, og det merket jeg på slutten. Det var flere andre som også gjorde det!

Var du fornøyd med tida?

– Ja, det gikk ikke fortere enn det må gjøre. Men det var en fin avslutning på sesongen. Nå begynner snart skisesongen med Skikarusellen (start på torsdag 3. januar), og det ser jeg fram til.

Anders Hasaas (10)

Har du forberedt deg noe til løpet?

– Ikke så mye. Jeg har tatt det med ro i det siste. Men jeg spiller mye fotball!

Cathrine Skarpeid (41)

Har du noen nyttårsforsetter når det gjelder trening?

– Ja! Jeg fikk en fin julegave av samboeren min, og det var billett til Berlin Maraton i september. I 2019 ønsker jeg å trene meg opp sakte, men sikkert. Og Terrengkarusellen er en viktig bit av treningen.

Anders Kommedal (33)

Hva ønsker du deg av 2019?

– Det er at jeg holder meg frisk og rask. Og at jeg kan trene litt mer.

Hvilke løpsopplevelser setter du mest pris på?

– 10 km er best å løpe, det er ikke for langt og ikke for kort. Så da slipper jeg å gå på noen smeller!

Didrik Jarl Solli (75), arrangør fra Utvalget

Hva kunne vi glede oss over i dag?

– Det var det fine været, og at det var en uvanlig stor oppslutning! Folk var blide og fornøyde. Og så er det viktig at mange stiller når karusellen begynner til våren.