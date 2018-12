Ønsk deg en ponni til jul

BLOGG: Slik takler du julestresset", "Slik kutter du julestresset – og sikrer kosen" og "Fem av ti nordmenn ønsker å reise fra julestresset".

Overskriftene skriker imot oss gjennom hele desember, på nett og papir. Psykologer, professorer i psykiatri og spesialister innen tidsbruk og kommunikasjon slåss om spalteplassen i førjulstiden, nærmest kappes om å gi deg rådene som skal sikre et nyår uten angstmedisin og omgang med hvite frakker.

I 2017 brukte nordmenn nesten 46 milliarder kroner på julefeiringen, ifølge tall fra DNB. Smak litt på det tallet. 46 000 000 000 kroner.

Når tall TV 2 bringer til torgs i tillegg viser at 585 000 nordmenn i år i stor grad finansierer jula med kredittkort, skjønner man at stressnivået stiger til himmels i disse dager.

Ikke bare skal man svi av tusenvis av kroner for å innfri (hvem sine?) forventninger, man skal altså i tillegg bruke det neste året, fram til neste julefeiring, på å nedbetale gildet ...

Dette hjalp ikke dersom du svarte ja på spørsmålene i ingressen, jeg beklager det. Men, nå skal du få et lite råd, helt gratis og kredittfritt, til hvordan du kan senke skuldrene, pulsen og la endorfinene strømme fritt.

Øsnk deg en ponni til jul.

Hver ettermiddag når jeg kommer hjem fra jobb står hun der, 105,5 cm høye Smedens Betty Boop. Mine kjære barns elskede ponni, familiemedlemmet som betyr like mye for mor og far i huset som for dem hun egentlig var tiltenkt. Når en hektisk arbeidshverdag kommer til sin slutt, er det ikke alltid like lett å lande, å få jobbtankene skrudd av på 1-2-3. Det er her den kommer inn i bildet, min firebeinte terapi.

Med de små ørene vendt rett fram, forventningsfullt lengtende etter en liten lakrisgodbit, eller aller helst; skarpe negler kløende mot akkurat det punktet på nakken hvor det er som best. Det er der og da jobbtankene forsvinner. Vi kan stå i minutter, hensunket i vår egen lille boble, hvor jeg stryker det samme punktet på den vakre, lille mulen hennes, og de takknemlige øynene hennes forteller meg alt jeg trenger å vite.

Der og da enser jeg ikke "Slik takler du julestresset". Der og da enser jeg ikke pengejaget for å skape illusjonen av en perfekt jul. Der og da enser jeg den lille, røde ponnien og meg. Det er balsam for sjelen.

Så hvis du fortsatt føler at "ja" er det rette svaret på spørsmålene i ingressen, er løsningen herved servert.

Med ønske om en jul fri for stress og kreditt, og med store innslag av ponni.