«Problembarnet» gir til Kirkens Bymisjon

KRISTIANSAND: Da nå fire år gamle Etne Spretten kom inn på stallen til suksesstrener Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark for et år siden, var det med stempelet "problembarn" skrevet over hele panna. Tjomsland og hans team måtte rett og slett starte fra null og begynne å temme og kjøre inn hesten som på det tidspunktet skulle vært en aktiv løpshest.

– Det var ingen som trodde vi skulle få det til, fastslår Tjomsland.

Sparket og slo

– Det var ingen andre på stallen som ville røre ham. Han sparket og slo, og til og med på stallgangen stod han og slo bare man prøvde å legge selen på ryggen på ham. Jeg må innrømme at det har vært en vanvittig krevende jobb med hesten, men han har hatt dyktige oppassere i Nina Birgitte Laksholm og Celine Fåland Hansen, berømmer stortreneren.

5000 kroner til Kirkens Bymisjon

Hesteguiden.com

2.desember 2018 ble en merkedag for kretsen rundt Etne Spretten. På hjemmebane debuterte hingsten, og slo like godt til med en andreplass. Allerede dagen før debuten hadde eier Svein Kåre Kaldheim bestemt seg for å gjøre noe spesielt for å markere begivenheten. 5000 kroner, hele premiesummen Etne Spretten tjente i sitt første løp, ble gitt til Kirkens Bymisjon.

– Jeg var ute en tur med min mor på 80 og kjæresten min, og ble sittende og reflektere over hvor utrolig det var at Etne Spretten faktisk hadde kommet til start. Det er så mange andre i samfunnet som faller utenfor, og han kunne vært en av dem. Han hadde vært ridehest dersom ikke Øystein og teamet hadde tatt tak i ham, forteller den gavmilde eieren.

Berømmer stalljentene

Det betyr at Etne Spretten med sin første lønnsslipp sørger for 125 julemiddager til Kirkens Bymisjon.

– Team Tjomsland har hatt litt av en jobb med hesten, Øystein har noen utrolige stalljenter i arbeid. Hadde man skrevet ned alle utfordringene Etne Spretten har hatt i sitt liv ville man fylt en bok tjukk som en bibel, sier Kaldheim med et lite smil.

Travsporten handler om følelser

For treneren selv er Etne Spretten et bevis på at ei heller alle de firebeinte passer inn i et A4-samfunn, men krever tilpasninger og individuell oppfølging for å kunne yte sitt beste.

– Hele denne historien viser hvor stor del av travsporten som handler om følelser og opplevelser, det ligger så mange gode historier bak utøverne våre. Det i hele tatt å få Etne Spretten til start er for meg en nesten like stor opplevelse som de jeg har hatt med Derby-vinneren Philip Ess i 2018, påpeker Øystein Tjomsland.

Under årets siste løpsdag på Sørlandets Travpark førstkommende søndag gjør den barmhjertige samaritan, Etne Spretten, sin andre start i karrieren. Mon tro om han ikke har fått 125 nye tilhengere.