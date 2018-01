– Fløy vil overraske mange i år

KRISTIANSAND: Trajkovic kom til klubben som assistent under Mattias Andersson, og det var fort synlig at han kunnet sitt fag. Han var profesjonell tvers gjennom, tydelig med spillerne og en virkelig god sparringspartner for Mattias. Da Mattias valgte å gå til Arendal, var det en naturlig overgang å få inn Nikola, som har UEFA-A trenerlisens, som hovedtrener. Og det ble som kjent full klaff med opprykk som ble sikret hele fem runder før slutt!

Som spiller har Nikola en lang merittlisteliste der han blant annet kan skilte med to serie- og cupmesterskap fra da han spilte i storklubben Røde Stjerne i Serbia. Han ble kåret til Årets spiller i hjemlig liga (Serbia) i 2005. Han har spilt flere kamper i Champions League, UEFA-cupen og Europa League, og har to A-landskamper for Serbia og Montenegro. Etter storspill i hjemlig liga ble han utenlandsproff, først i toppserien i Hellas før turen gikk til Ungarn hvor han spilte for Györ. Her vant han både serie og cup med klubben i 2013. Det var også her han møtte sin kjære samboer og hele Norges stjernekeeper Katrine Lunde, som til daglig spiller i Vipers.

Her kan du se Nikola banke ballen i mål for Györ

Stortrives på feltet

Hvordan er det å være tilbake på treningsfeltet etter en lang ferie?

– Alltid godt å være tilbake på feltet. Men som trener har man nesten ikke fritid, fordi du må tenke på spillere og hvordan man kan forberede laget for neste år. Ingen tid til å feire resultater i fotball, for i toppidretten er hva som nettopp har skjedd blitt fortid så fort kampen er over. Og det eneste som er viktig for meg er hva som skjer fram i tid. Et eksempel er da folk feiret opprykket i fjor, var jeg allerede i kontakt med andre klubber om å signere spillere og bygge et godt lag for neste år. Slik er livet i fotballen, og jeg elsker det.

– Jeg prøver å lære spillerne mine at selv om de slår noen feilpasninger eller gjør andre feil, så er det viktig å ikke bli preget av det. Tenk positivt, og fokuser på det neste trekket og det som ligger foran deg. For det er den neste pasningen og det neste steget som er det viktigste!

Lovende tropp

Hvordan ser troppen din ut? Er de fleste brikkene falt på plass?

–Troppen er ikke helt i boks ennå, men det ser veldig lovende ut. De fleste spillere fra fjorårets sesong har signert for et nytt år og troppen teller 18 mann per dags dato. Det mangler ennå et par brikker som må på plass før vi er komplett, men det er noe jeg er trygg på at vi får til i god tid før sesongen er i gang. Vi har også noen nøkkelspillere ute med skade for øyeblikket, men det ikke noe problem ettersom det er en god stund til seriestart (15. april borte mot Bryne).

Hva er fokuset deres nå i begynnelsen av oppkjøringen?

–Vårt hovedfokus i preseason er først å fremst å bygge et sterkt fysisk grunnlag. I og med at det er såpass lang preseason ønsker jeg at laget også skal lære noen nye ting. Jeg vil at vi som lag er i stand til å spille forskjellige typer systemer. Og for å oppnå dette er vi nødt til å jobbe steinhardt fra dag én. Fokus nå i januar er på defensiv formasjon og rask overgang fra forsvar til angrep. En annen ting er hvis vi er i en situasjon hvor vi leder mot slutten av kamper og motstanderen bestemmer seg for å kaste folk fram i angrep. Da ønsker jeg at vi er forberedt på å stenge av slike overtall, og ikke blir grepet av panikk eller nervøsitet.

Flere formasjoner

Kan du dele noen tanker om hvilken formasjon vi får se Fløy i denne sesongen?

-Vi vil spille 3-4-3 og 4-3-3, men en endelig avgjørelse vil blir gjort når de siste brikkene er på plass på overgangsfronten. Vi vil teste ut en del i treningskampene våre, slik at vi er trygge på hverandre og systemet vårt. Kanskje kan det hende at vi også spiller 4-4-2 med diamant i midten. Men vi er fortsatt et stykke fra en endelig avgjørelse, som sagt.

Første motstander av året blir IK Start. Hvordan blir det å møte en eliteserieklubb? Og hva kan vi forvente av Fløy i denne kampen?

– For spillerne er det alltid morsomt å møte de beste klubbene, men det er ikke alltid det morsomste for trenere i en sesongoppkjøring i forhold til resultat. Kanskje er det ikke det beste øyeblikket for oss å spille mot Start nå som deres spillere gjør alt for å vise seg fram for den nye treneren, samtidig som vi har flere nøkkelspillere fra fjoråret ute med skade.

Gleder seg til Start-kamp

– Jeg er trygg på at andre spillere i stallen vil gripe sjansen med begge hender og at vi skal bite godt fra oss. Start er den beste klubben på Sørlandet, og det er alltid en stor glede å spille mot dem. Vi skal gå ut på matta og være trygge på det vi har trent på de første ukene. Det handler om å være modig med ball, holde oss kompakte og passe på å og ha riktig avstand mellom ledd og spillere. Så vil vi få svar på hvor langt unna vi er nivået til et eliteserielag. Og etter kampen vil vi sitte på noen svar som kan vise veien videre for å bli enda bedre.

Til slutt, kan du gi en oppdatering på skadefronten?

– Vi har fortsatt god tid før sesongen smeller igang, så vi må være tålmodige med spillerne som er ute med skade. Heggi opererer mandlene denne uken og blir ute en stund. Forhåpentligvis vil Jånna, Dardan og Sven Fredrik være klar for full trening i mars måned. Omar og Heggi kanskje litt tidligere enn det. Og jeg håper Myhre vil være tilbake fra begynnelsen av april av. Når stallen er komplett, er jeg sikker på at Fløy vil ha et meget sterkt lag som vil overraske mange!

PS! Treningskampen mot Start spilles i Sørlandshallen førstkommende fredag klokka 17.