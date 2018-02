Hestelukt i Mummidalen barnehage

KRISTIANSAND: Turdagen til stranda like ved barnehagen fikk et helt nytt innhold for 4- og 5-åringene i Mummidalen Barnehage torsdag formiddag. Ponniene Fanny og Lukas, som til daglig er trofaste læremestere på Travskolen hos Sørlandets Travpark, hadde tatt turen til Vågsbygd for å gi barna en ny måte å oppleve mestring på.

– Alle liker jo å ri, mente Emilie (5) før hjelmer og sikkerhetsvester ble festet av de voksne.

Og slik så det ut også. Noen plasserte seg selvsikkert i salen, mens andre litt nølende tok plass med et godt tak i en voksen. Smilene kom uansett sakte, men sikkert frem også hos de mest skeptiske etter hvert som tryggheten på hesteryggen meldte seg.

Richard Ekhaugen

– Det er fascinerende å se dette samspillet mellom barna og ponniene, og hvordan de små blir helt rolige og konsentrerte når de er rundt disse dyrene, fortalte barnehagestyrer Marit Olsen.

