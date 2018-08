Nysignering scoret begge Arendal-målene

OSLO: Arendal står nå med fem strake seire på rad og har ikke tapt etter sommerferien. Suksessoppskriften: knallhard jobbing, god organisering og en vanvittig evne til å være best i de aller mest avgjørende situasjonene!

Vanskelig

– Det er vanskelig å møte KFUM på bortebane, men desto bedre er det å vinne slike kamper, sier Arendal-trener Steinar Pedersen, som fortsatt ikke har avgitt poeng etter at han overtok ansvaret for laget.

Fakta: KAMPFAKTA: KFUM OSLO - ARENDAL 0-2 (0-2) Postnordligaen,, avdeling 2 KFUM-Arena

190 tilskuere

Dommer: Stian Røvig Sletner, Bækkelagets SK

Gule kort: Fredrik Levorstad, KFUM

Mål: 0-1 Stian Michalsen (3), 0-2 Michalsen (18)

Arendals lag:

Grzegorz Flasza

Dejan Corovic, Philip Aukland, Petar Rnkovic, Adi Markovic

Kim Kvaalen, Jakob Rasmussen, Stian Michalsen (Balal Arezou fra 72.)

Conrad Wallem (Anders Hella fra 60.), Fabian Stensrud Ness (Thompson Ekpe fra 79.), Pape Paté Diouf

KFUM har slitt med poengfangsten de siste serierundene, men de er et fintspillende og teknisk godt fotballag som har ambisjoner om å rykke opp til OBOS-ligaen. Derfor var det helt avhengige av å snu trenden mot Arendal, men Stian Michalsen gjorde det veldig vanskelig for dem med sine to scoringer tidlig i 1. omgang.

–Scoringene kommer etter kontringer. Først er det Pape Paté Diouf som gjør et glimrende forarbeid etter bare tre minutter. Et kvarter seinere avgjør Stian kampen med et langskudd. Før pause følte jeg vi gjorde akkurat det vi hadde planlagt, og det var helt greit for oss at KFUM hadde ballen mye. De er et lag som slår mange pasninger, men de skaper veldig få målsjanser. Vi stod godt imot defensivt og hadde rimelig god kontroll på dem, mener Steinar Pedersen.

Justeringer

Etter pause gjorde han noen taktiske justeringer, men likevel var det KFUM som styrte kampen i form av ballbesittelse.

– De har ballen mye også inne på vår banehalvdel, men likevel kontrollerer vi det greit. I dag viser vi i praksis hvordan fotballkamper vinnes. Det handler om lagmoral, hardt arbeid for hverandre og noen gode individuelle prestasjoner som avgjør kampen, sier Steinar Pedersen.

Arendal har klatret på tabellen etter ferien og også redusert avstanden til tabelltoppen. Lørdag vant både Egersund og Skeid, mens Hødd avga poeng mot Vålerenga 2. Men Arendal-treneren ser ingen grunn til å fokusere på hva de andre lagene gjør.

– Vi kan ikke gjøre noe med de andre lagenes prestasjoner. Vi må bare fokusere på det vi selv kan gjøre noe med. Gjør vi jobben selv, så får vi som fortjent til slutt, sier Steinar Pedersen som mener det er potensial for å utvikle laget og spillet ytterligere - selv etter fem strake seire.

Økt selvtillit

– Hadde vi hatt mer ro og presisjon offensivt, så kunne vi skapt enda mer mot KFUM enn det vi gjorde. Men vi har en bunnsolid defensiv struktur i bunnen og det gjør at vi er vanskelige å møte. Samtidig får vi stadig økt selvtillit og tro på det vi gjør, noe som er viktig for å fortsette den gode utviklingen, sier Steinar Pedersen.