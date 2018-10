Tøff og vellykket helg for Idda U13

Først ut var det to kamper mot Nærbø Farmers på lørdagen. Dette er et meget godt lag som vi har spilt jevnt med tidligere. Det var knyttet stor spenning foran første kamp, hvem av lagene har trent best og forberedt seg best til helgens batalje?

Trenerne for dagen er Jan Marius Sørensen og Andre Kristiansen, de kjører en peptalk før kampen som får tenningsnivået opp der det skal være og innstillingen på plass før laget før entrer isen. Det er er viktig å ha troen på egne- og lagets ferdigheter. Dagens kamp er debuten for Idda sin nyeste spiller Vetle Solvik Kvanvik.

Se peptalken til trener Andrè Kristiansen her:

Kampen starter med et høyt tempo fra begge lag. Det er to lag som virkelig jobber på skøytene og kjemper om pucken hele tiden. Det bølger frem og tilbake og begge keepere gjør noen flotte redninger. Nærbø scorer første mål og nervene på tribunene er i høyspenn! Kampen fortsetter med harde taklinger, høyt tempo på skøytene og sjanser begge veier. Rett før første periode er over får Idda inn utligningen og lagene går til pause med 1-1.

Per Christian Aune

Andre periode starter som første. Ingen av lagene gir noe gratis. Keeperne i begge ender står som to menneskelige murer og tar pusten fra de på tribunen innimellom. Etter god innsats og mye kriging får Idda inn mål nummer to som gir en ekstra giv til hele laget og mål nummer tre kommer ikke lenge etter. Kampen ender 3-1 til Idda. Nå er det ca en og en halv time til neste kamp mot samme lag og det er viktig å nullstille seg og få i seg næring.

Per Christian Aune

Det er et revansjelystent Nærbølag som entrer isen i kamp to, men Idda er fortsatt på hugget og kampbildet blir veldig likt kampen tidligere. Det bølger frem og tilbake og målene lar ikke vente på seg. Igjen gjør keeperne det hardt for utespillerne, men det skytes mer fra begge lag og Nærbø trekker det lengste strået og vinner 5-6. Det er to slitne lag som takker hverandre for kampene og gjør seg klare for to nye kamper søndagen. Debutanten Vetle gjorde en meget god kamp og har spilt seg inn som en fast spiller fremover!

Per Christian Aune

På søndagen står Idda foran to nye kamper, denne gangen er utfordrerne Stavanger J14. Gutta stiller til oppvarming kvart på åtte søndagsmorgen, etterfulgt av pep-talk med trenerne og de er klare! Stavanger spiller fin hockey, med gode pasninger og posisjoner. Idda går igjen ut i høyt tempo og tar styringen i kampen. Mye press på Stavanger, men de er farlig frempå flere ganger og setter Idda sin keeper Filip på flere prøver. Første kamp ender 5-1 til Idda. Etter halvannen times pause så er det klart for kamp to.

Per Christian Aune

I kamp to er Stavanger klare og setter press på Idda, men Idda svarer godt. Kampen bølger frem og tilbake. Idda tar etter hvert føringen men Stavanger slipper aldri taket. Det er flere gode muligheter begge veier. Kampen ender 4-2 til Idda.

Per Christian Aune

En spennende helg er over og Idda U13 er godt fornøyde med tre seire og et tap. Neste helg går turen østover med treningskamper mot flere god østlandslag.

Per Christian Aune

Fakta: Idda Hockey Vi har plass til flere spillere på U13- og old boys-laget. Kontakt oss via Iddahockey.no eller på facebook Iddahockey for mer info.