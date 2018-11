Historisk KM-gull til Arendal-juniorene

Når sant skal sies, så var det ikke mestertakter over sesonginnledningen. Arendal tapte fire av de åtte første seriekampene i vår. Det tyngste tapet var nok i naboduellen mot Hisøy 31. mai. Men derfra og ut sesongen har Arendal-juniorene knapt sett seg tilbake. Og de har ikke tapt en eneste seriekamp i hele denne perioden.

Risholt-suksess

Roger Risholt har vært hovedtrener for juniorlaget, med Kjell Inge Askeland og Eigil Gylland som assistenttrenere. Og etter at kretsmesterskapet var i boks, var det mange som pekte på Roger Risholt som helt sentral for utviklingen dette laget har hatt i løpet av sesongen.

– Han er nøkkelpersonen bak denne suksessen. Det han har bidratt med i løpet av hele sesongen har vært fantastisk, sier Kjell Inge Askeland.

Arendal Fotballs styreleder Jan Sigurd Otterlei er også imponert.

- Det er første gang vi vinner et kretsmesterskap med juniorlaget, og det er selvfølgelig en inspirasjon både for spillerne og for alle oss som er opptatt av lokal spillerutvikling. Selv om det er et stort sprang fra den regionale juniorserien og opp til seniorfotballen i 2. divisjon, så håper jeg at dette bidrar til enda større treningsmotivasjon blant de yngste spillerne i klubben. De har lært at hardt arbeid gir resultater, sier han.

Utvikling det viktigste

Det viktigste i Arendals talentsatsing er spillerutviklingen, men om man samtidig lykkes som lag underveis, så er det selvfølgelig ingenting som er bedre enn det.

– Vi har fått kritikk for at vi ikke satser nok på ungdommen. Men nå har vi vunnet juniorserien og en eliteturnering i Skien for 13-åringer i høst, noe som viser at vi er på rett vei, fastslår Kjell Inge Askeland.

KM-jubel

Sist vinter var det imidlertid stor usikkerhet rundt juniorsatsingen i Arendal Fotball. Klubben hadde rykket ned fra OBOS-ligaen og måtte gjennom betydelige budsjettkutt for å kunne drive sunt videre økonomisk. Samtidig forsvant mange av juniorspillerne og det måtte settes sammen både et nytt trenerteam og langt på vei et helt nytt lag.

- Vi fikk inn 13 nye spillere før seriestart, og det tok litt tid før vi fikk samspill og struktur på plass. Men utover sesongen har de spilt strålende offensiv fotball og pøst inn mål. Jeg synes guttene har levert fantastisk, melder Roger Risholt.

Suverent

På de siste 14 kampene har det blitt 13 seire og 1 uavgjort. Laget har vunnet 17 av 22 kamper - og har altså ikke tapt i serien siden mai.

– Målforskjellen er også suveren. Hele 58 plussmål står Arendal med - mens de andre lagene har 50 plussmål til sammen! sier daglig leder Bård Sterk-Hansen som har ført statistikk over spilte minutter, scoringer og andre fakta gjennom hele sesongen. Den viser også at det alt i alt er 25 ulike spillere som har vært med på å sikre kretsmesterskapet.

- Juniorlaget har rullert mye på spilletiden, og mange av juniorene har også spilt mye på rekruttlaget i 4. divisjon. Trenerteamet har fordelt spilletid slik at alle har fått anledning til å bidra til suksessen, samtidig som man har forsøkt å unngå at belastningen skal bli for stor på enkeltspillere. Derfor har vi ofte hvilt juniorspillere når de har hatt mange kamper i 4. divisjon, sier Bård Sterk-Hansen.

Store steg

Han er svært fornøyd med at klubben har tatt store steg når det gjelder spillerutvikling i 2018. Det er i seg selv viktigere enn kretsmesterskapet, men samtidig er det slik at resultater alltid betyr noe - særlig når man kan glede seg over tabelltopp ved sesongslutt.

Siden G19-laget er det yngste laget Arendal har, må rekrutteringen til dette laget skje gjennom å rekruttere spillere fra andre klubber. Arendals "moderklubber" - Grane og Trauma - er naturlig nok "hovedleverandører" av talenter til Arendal Fotball, men blant de nybakte kretsmesterne er det spillere som har sin bakgrunn også fra Sørfjell, Øyestad, Hisøy, Froland, Tvedestrand, Vegårshei og Rygene. Et par av spillerne har også vært innom klubber som Vigør og Start.

Åtte av spillerne er sisteårs-juniorer i år. Det betyr at 17 av kretsmesterne kan spille juniorfotball også neste sesong.

Flere på kretslaget

- Vi er også stolte over at flere av våre spillere gjør seg bemerket på kretslaget. Michael Bothne Bleika representerer Arendal Fotball på kretslaget for 2002-årgangen, mens Simen Solfjeld, Redon Pllana og Tristan Hesthag alle har vært tatt ut blant 2003-årgangen til kretslaget, opplyser Sterk-Hansen.

I tillegg til satsingen rundt selve G19-laget, og matchingen de samme spillerne får gjennom møtet med seniorfotballen i 4. divisjon, har klubben også videreutviklet talentsatsingen blant yngre spillere. Ukentlig gjennomføres det økter med spillere fra en rekke klubber blant gutter født i 2004 og 2005. Det er Reinhard Nærbø som har hatt hovedansvaret for denne satsingen som lover veldig godt for kommende juniorlag i Arendal.

- Vi er imponert over 2005-kullet som gikk til topps i Odd Elitecup i september, og gleder oss til å følge 2004-kullet som skal delta på samme turnering kommende helg. Alle spillerne representerer Arendal Fotball i denne turneringen, men spiller til daglig i lokale breddeklubber sammen med jevnaldrende kamerater. Men gjennom disse turneringene, så får de viktige referanser og erfaringer som vi tror er nyttige for spillernes videreutvikling, sier Bård Sterk-Hansen.