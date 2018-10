AIK Lund-boksere imponerte

OSLO: Konrad Nicolai Strøm deltok i rekruttserien i Oslo og vant med dommerstemmene 5-0. Etter en forsiktig åpning i 1. runde tok Strøm over kampen med flere klare treffere.

Adam Arsaev tapte en jevn kamp 3-2 i innledende runde i HSK-turneringen i Danmark. Men etter at en av bokserne som skulle gått finale ble skadet, fikk Adam mulighet til å bokse finale likevel. Og den sjansen tok han godt vare på. Kampen endte med seier til Adam over Jafar Ali Mathilde fra Hvidovre bokseklubb, ettersom kampen ble stoppet i andre runde.

Magomed Arsaev fikk også seier i sin finale, etter først å ha vunnet semifinale mot Olivier Tahir, som han tapte mot for to uker siden, med dommerstemmene 4-1. I finalen møtte Magomed engelske Drew Coulston fra Ribble Valley ABC og kampen endte med klar seier til AIK Lund med dommerstemmene 5-0. Imponerende når vi i etterkant fikk vite at den engelske bokseren hadde en andreplass fra et engelsk mesterskap.

Islam Ismailov var klar til kamp, men fordi de som var påmeldt i hans vektklasse meldte forfall på grunn av sykdom og andre ting ble det dessverre ikke kamp på Islam.

