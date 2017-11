Sørlandshest vant på knallsterk tid

OSLO: Hans Anton Hellands hest var endelig tilbake som en vinner på Bjerke torsdag ettermiddag. Kusk Åsbjørn Tengsareid ga Flekkefjord-hesten et perfekt løp i rygger, samtidig som konkurrentene takknemlig nok sørget for et voldsomt tempo i front. 500 meter fra mål kastet sørlandshesten loss, og til tross for en nærgående konkurrent nedover oppløpet red Viking Arrow stormen av og vant på svært sterke 1.12,7a/1609 meter.

Dette var hestens andre seier for sesongen, den første siden i august, og totalt den åttende i karrieren.