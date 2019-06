Skeie-dobbel i Arendal-triumf

ARENDAL: Andreomganger og Arendal Fotball viser seg å være lik sant på hjemmebane denne sesongen. Nok en gang overbeviste Arendal Fotball de siste 45 og spilte ut Nardo.

Det endte med en overbevisende 4-0-seier over Nardo hjemme på Norac, etter det som lignet sterkt på årsbeste offensivt de siste 45.

Arendal Fotball var nær uttelling før pause, men et stolpeskudd var det nærmeste laget kom. Etter pause løsnet det så til de grader for hjemmelaget. Stian Michalsen, Preben Skeie ganger to og Jakob Rasmussen (straffespark) var målscorerne.

– Det er jevnt og en stillingskrig i første omgang, mens vi storspiller i andre og skaper mange sjanser. Vi kunne hatt enda bedre uttelling, mener tomålsscorer Preben Skeie.

– Men det vi gjør i andre omgang, det er veldig, veldig solid, slår han fast.

Får trener-skryt

Tomålsscoreren har ikke vært fast på laget denne sesongen, men med to fulltreffere søndag, står han med tre scoringer denne sesongen. Han puttet også en gang mot Levanger. Det er ikke tilfeldig, mener trener Steinar Pedersen.

– På langt nær. Preben var veldig god i dag. I de situasjonene er han utrolig flink, roser Arendal-treneren.

Skeie beskriver kampen som en tålmodighetsprøve.

– Vi viser vi er godt trent i dag. Det handler om å være tålmodig når de er så kompakte, men etter vi fikk den første scoringen, eier vi matchen, mener han.

– Og med bedre uttelling, kunne jeg selv hatt fem mål i dag, men jeg er fornøyd med at det ble to, legger han smilende til.

Comeback som spiss

En annen som smilte ekstra bredt, det var Stian Michalsen. I dag var han spiss, en posisjon han ikke har bekledd det siste året. Scoringen som åpnet det hele for dagen, var dermed av stor betydning for selvtilliten til rogalendingen.

– Veldig gøy både å vise at jeg kan score og at det fungerer med meg som spiss. Neste gang håper jeg å stå i 90 minutter også, sier han med et smil.

– Det var litt krig i dag. Begge lag har muligheter før målet kommer. Når vi først scorer, er det bare å kjøre på. Det kunne fort vært mer, mener han.

Han trekker også fram at det var viktig å slå tilbake kjapt etter 1-2-tapet mot Kvik Halden sist, der laget hadde fortjent poeng.

Mot Nardo hadde Arendal god kontroll.

– Jeg synes det. Vi slapp å stresse. Det var bare å kjøre på ...

– Spissplassen – den gir du ikke fra deg nå?

– Nei, den har jeg tenkt å ha framover. Det var litt uvant, men det kommer seg, sier han.

– Veldig bra gjennomført

Trener Steinar Pedersen var fornøyd med spisscomebacket til Michalsen.

– Han kommer inn og er frisk og rask. Det er viktig for ham og laget at han kommer i gang med en scoring. Han står 75 minutter i dag på det nivået han skal spille på etter 12 uker ute. Det er godt å fra ham gjennom dette. Han blir bare bedre og bedre, mener Pedersen.

Pedersen var veldig fornøyd med helheten i det laget hans leverte. Etter 0–0 ved pause, var budskapet å bare kjøre på. Han hadde en solid mistanke om at det ville komme uttelling.

– En veldig bra gjennomført kamp. Grunnlaget legger vi i første omgang. Vi kommer oss godt ut av startblokkene, er tålmodige og maler på. Jeg er kjempefornøyd med det vi gjør. Det er en godt gjennomført kamp, slår han fast.

NB: Et lite spørsmålstegn etter kampen ... Andreas Bruhn Christensen måtte ut med skade like før pause. Det er ikke klart hvor stort omfanget er.

KAMPFAKTA:

Arendal Fotball – Nardo 4–0 (0–0)

Norac stadion, 438 tilskuere.

Dommer: Jon R. Håversen, Gimletroll.

Gult kort: Ulrik Reinaldo Berglann, AF. Eirik Trondsen, David Erik Strandin, Vebjørn Vinje, Henrik Bakke, Nardo.

Rødt kort: Vebjørn Vinje, Nardo (2 gule).

Mål: 1–0 Stian Michalsen (56), 2–0 Preben Skeie (63), 3–0 Skeie (77), 4–0 Jakob Rasmussen (straffe 83).

Leopold Wahlstedt, Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic, Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen, Conrad Wallem, Shariff Cham, Andreas Bruhn Christensen, Preben Skeie, Ulrik Reinaldo Berglann, Stian Michalsen.

Bytter: Jakob Rasmussen for Bruhn Christensen (45), Markus Håbestad for Michalsen (78), Ilir Kukleci for Madsen (86).

SLIK VAR KAMPEN:

Det tok tid før det tok skikkelig av på Norac stadion St. Hans-aften.

Etter omtrent et kvarter spill fikk Mads Nørby Madsen en god skuddmulighet. Rett innenfor 16-meteren sendte han av gårde et prosjektil som traff stolpen bak en utspilt Henrik Bakke i Nardo-målet.

Nardo hadde også sine muligheter. Etter 25 minutter hadde gjestenes Christoffer Engan en mulighet på 6–7 meter, men ”Leo” Wahlstedt var på rett plass og hadde ikke noen vanskelig jobb med å redde avslutningen.

Det var ingen av lagene som helt klarte å rive seg til et overtak den første halvtimen, selv om kanskje Arendal hadde ballen mest, i alle fall i starten av kampen.

Med fem minutter igjen av omgangen fikk Ulrik ”Reinaldo” Berglann en god mulighet etter en corner, men skuddet ble reddet av Nardo-keeperen.

Det sto 0–0 ved pause etter en ikke altfor bra første omgang, men der Arendal hadde malt godt på slutten og hatt et lite overtak.

Om første omgang ikke var den beste for en nøytral tilskuer, så ble andre det motsatte for hjemmelaget, som satte standarden fra første minutt.

De skapte flere sjanser og Stian Michalsen sørget for 1–0 etter 55 minutter. Han fikk ballen fra Ulrik Berglann, som løp fra gjestenes forsvar. Alene gjorde Michalsen ingen feil og noterte sin første scoring for sesongen.

Sju minutter – og et par sjanser – seinere var det Preben Skeies tur. Skuddet fra 15–16 meter var kontrollert satt ned i hjørnet. Dermed 2–0.

Etter 75 minutter ble Nardo redusert til ti mann. Vebjørn Vinje fikk sitt andre gule kort på kort tid og måtte ut. Det gjorde det enklere for Arendal Fotball, som bare to minutter seinere økte til 3–0. Nok en gang ved Preben Skeie, som denne gangen styrte en pasning fra Berglann i mål.

4–0 kom på straffespark ved Jakob Rasmussen, etter at Markus Håbestad hadde blitt feil.

Arendal hadde sjanser i massevis etter pause og kunne med litt hell, satt inn både to og tre mål til.