Gimletrolls grelle generalprøve

OSLO: Det Gimletroll viste mot Øvrevoll Hosle-rekruttene i Oslo søndag var nemlig langt under pari, og uten en toppscorer på sitt mest effektive i våre rekker, ville tapet sett mye styggere ut enn 4–5. Ingrid Olsens tre mål på tre sjanser, samt Karoline Birkelands scoring, holdt faktisk på å redde ett poeng for oss, men det ville i så fall vært et ran.

Etter den oppløftende prestasjonen mot Eik Tønsberg for ei uke siden (4–1), var vi optimistiske foran møtet med ØHIL, og vi hadde nær tatt ledelsen allerede etter tre minutter, da Stine Wahlin Hansen fikk en god mulighet. Men deretter gikk det tyngre, og selv om vi hang med i perioder, skapte hjemmelaget mest.

Fra 0–2 til 3–2

Likevel klarte vi i løpet av ni minutter tidlig i andre omgang å snu stillingen fra 0–2 til 3–2, enn så ufortjent det var. Dette handlet mest av alt om individuelle prestasjoner og stor effektivitet, men selv ikke målene ga oss det nødvendige løftet. I stedet ble vi presset mer og mer bak på banen, og ga bort dødballer omtrent i hvert eneste angrep.

Vi slurvet mye defensivt, og tydde til enkle klareringer og håpefulle langpasninger i stedet for å holde ballen i laget. Det gikk som det måtte, og vi slapp inn to mål på tre minutter midt i omgangen.

Selv da vi utlignet fire minutter før slutt, etter nok en klinisk avslutning fra nevnte Olsen, klarte vi ikke å demme opp bakover. I neste angrep tok ØHIL tilbake ledelsen, og med det også de tre poengene.

Toppkamp

Det er like mange poeng som vi nå er bak Sandefjord, laget som i øyeblikket ligger an til å spille opprykkskvalifisering, en plassering vi selv er svært interessert i å innta. Anledningen til å ta igjen det tapte kommer allerede søndag, når blåhvalene besøker Kristiansand. Med seier der har vi et godt utgangspunkt foran høstsesongen.

Men Sandefjord har vist at laget har et høyt toppnivå, og står blant annet med to 9–0-seire så langt i sesongen. Den gamle landslagsspilleren Melissa Wiik trener laget, og har også vært på banen når det har vært påkrevd. Det har det vært ved et par anledninger, for i likhet med Gimletroll aner det meg at Sandefjord har variert en del i prestasjonene.

For oss blir helgas kamp en fin anledning til å se hvor lista ligger når vi nå sikter litt høyere enn vi turte før sesongstart. Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan slå Sandefjord, men da må vi nok prestere opp mot vårt beste. At bortelaget kommer med egen supporterbuss understreker jo viktigheten av oppgjøret, som til sjuende og sist kan bli utslagsgivende i kampen for kvalifiseringsplass.

Dagens Gimletroll

Ingrid Olsen: Ble ikke så mye involvert, men gjorde veldig mye ut av veldig lite. Dødelig effektivitet. Vår beste.

Stine Wahlin Hansen: Stine var den ene spilleren som klarte å vise at hun virkelig ville vinne gjennom 90 minutter. Løp soleklart mest og tråkket til i duellspillet.

Mina Ljosland: Mye involvert i første omgang, da spillet tidvis fløt bra. I denne perioden var Mina god i kombinasjonsspillet og det lille vi skapte handlet mye om henne og Stine. Fin målgivende til 3–2-scoringen.

PS! Gimletroll er fortsatt nummer fire på tabellen, med 19 poeng på 10 kamper.