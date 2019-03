Sørlendinger på nasjonal talentleir

Den siste uka har Equinor Talentleir blitt arrangert i Sarpsborg med de største talentene på 14 og 15 år. Først med en samling for jentene og deretter guttene. Talentleiren er siste steg før et eventuelt landslagsuttak.

De fire jentene fra Agder som var med svarte følgende på dette spørsmålet i løpet av oppholdet:

«Hvordan har du opplevd talentleiren så langt, hva betyr det for deg å bli tatt ut og hvilke erfaringer tar du med deg?»

Linea: – Jeg synes det har vært kjempegøy. Dere har et bra opplegg til oss og det betyr mye for meg å komme inn her på denne talentleiren. Jeg kommer til å tenke på de fleste øvelsene vi har gjort her og prøve og gjøre de samme hjemme med laget mitt.

Mona: – Så langt har jeg opplevd leiren som veldig spennende, utfordrende, gøy og lærerikt. Det betyr mye å komme med på dette. Når jeg drar herfra, har jeg lært mange nye øvelser og nye spillestiler som jeg ikke kunne så mye om fra før.

Idun: – Dette har vært veldig lærerikt og spennende. Det betyr veldig mye å bli tatt ut, og det har vært et stort mål å komme så langt. Jeg tar med meg mye gode erfaringer fotballmessig og spesielt om forsvarsspill, som var hovedtemaet her på samlingen.

Ina: – Å bli tatt ut betyr mye for meg. Jeg satser veldig mye på fotballen og vil bli best mulig. Jeg treffer mange gode spillere og trenere, så dette er en god erfaring for meg.

Fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland melder følgende:

– Dette er første gang jentene født i 2005 er inne på et nasjonalt tiltak, mens 2004-jentene opplever for første gang å bli plassert i en tropp som enten heter landslag eller skyggelandslag. Det er et signal om at ting begynner å spisse seg til. Første offisielle landskamper for kullet er ikke mange månedene unna, og vi begynner å forberede inn mot det.

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er tøff konkurranse om plassene, så spillerne skal være stolte over å bli tatt ut her, fortsetter han.

Samlingen er en viktig kartleggingsarena inn mot landslaget. I tillegg til trening og internkamper, jobbes det mye med videoanalyse.

– Modellen med Landslagsskolen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper. For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, sier Grøttland.