26 vil bli ny KBK-trener

KRISTIANSAND: – Vi er positivt overrasket over hvor mange som har søkt på jobben og det er flere veldig gode kandidater også. Vi hadde regnet med noe interesse, men at 26 skulle ønske å overta etter Rik Hermans, hadde vi ikke sett for oss, sier sportslig leder i KBK, Helene Abusdal. Hun forteller videre at avgjørelsen om hvem man lander på, vil bli tatt i løpet av denne uka:

– Det er flere kandidater med virkelig god bakgrunn. Blant søkerne er det både rutinerte trenere og yngre trenere som er i ferd med å bygge opp sin trenerkarriere. Noen har vært ungdomstrenere for seinere europamestre og OL-deltakere, andre igjen har mange års erfaring med å utvikle klubber til å bli breddeklubber. Noen har erfaring selv som internasjonale spillere. Vi må dekke både toppdelen og breddedelen, og det er det som er den største utfordringen.

Kun utenlandske søkere

– Det blir ikke lett å finne en som Rik Hermans (24), som har vært en suksess for både 10-åringene og elitespillerne, sier Abusdal.

Privat

– Det er svært få norske trenere, om noen i det hele tatt, som har den erfaringen og det nivået som vi søker etter. Det er også kun utenlandske trenere som har søkt på jobben. De er fra Europa og Asia, hvor badminton er mer eller mindre nasjonalidretten i flere land, forteller klubbens sportslige leder. På spørsmålet om hvorfor KBK ser ut til å være en attraktiv klubb å jobbe i, blir hun ettertenksom.

Spillerutvikling

– Kanskje det har noe med at vi i mange år har hatt mange gode spillere i ungdomsavdelingen og prioritert spillerutvikling for et stort antall. Til helgen blir vi for eksempel nærmere 30 spillere som deltar i Ungdommens Badmintonmesterskap i Oslo, og vi vinner mange medaljer.

– Det blir også lagt merke til i internasjonale breddeturneringer i Danmark at vi har mange spillere i vår klubb. For mange er nok også Norge sett på som et godt og trygt land å jobbe i, med ordnede forhold og høy levestandard. Klubben har god kontroll på økonomien og mange dyktige folk med i styret og utvalg. Vi har fine treningsfasiliteter i Badmintonsenteret, badmintonlinje på KKG med daglige morgentreninger, god kontakt med Olympiatoppen og alltid hatt et godt sosialt miljø.

– Vi synes alle det er trist at Rik skal slutte, men vi har stor tro på at vi vil finne en ny trener som kan utvikle spillerne våre og miljøet i klubben i tiden som kommer, avslutter Abusdal.