Flere Vindbjart-medaljer i Haukelirennet

Haukelirennet markerte slutten på sesongen for en god gjeng fra IL Vindbjart ski. Hele 17 løpere fordelt på ulike distanser og klasser stilte til start i dag, i tillegg til en solid heiagjeng.

Det var sol og vindstille og fantastiske forhold på Hardangervidda denne lørdagen.

I Ungdomsrennet (12 km) vant Hanne Sløgedal J16 mens søstrene Thea og Camilla Nygård tok hver sin bronse i hhv. J15 og J13.

Det var dessverre ikke bare oppturer på fjellet denne dagen, nedturer er også en del av gamet. Et fall gjorde at Marius Østervold (G12) dessverre falt fra pallplass mens Helene Sløgedal (J14) ble veldig hindret pga. et uhell med staven tidlig i løpet.

