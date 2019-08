Malin Berås nær NM-sølv

DRAMMEN: Norgesmesterskapet er naturlig nok et av høydepunktene i sesongen for landets montéryttere. Malin Berås fra Tveit har vunnet NM-gull tidligere, i 2012, og det så lyst ut da 30-åringen skar mållinjen først i det innledende NM-løpet sammen med Bol Odin. Den profilerte sørlandsrytteren bød på en skikkelig seiersgest og viste at triumfen virkelig betydde noe.

– Denne smakte godt!, skrev hun på sin Facebook-profil etter løpet.

Berås fulgte opp med en tredjeplass sammen med Fighter Filiokus og en sjuendeplass sammen med J.C. Superstar. Innsatsene så ut til å holde til NM-sølv, men litt for aktiv driving gjorde sitt til at dommerne bøtela Kristiansand-rytteren og dermed mistet hun 15 poeng i sammendraget. Dermed endte 30-åringen til slutt på en 10. plass.

Seier ble det også til Brenne Blesa, som sammen med Vidar Tjomsland tok hjem tradisjonsrike Guttorm Brekkes pokalløp. Den fire år gamle hoppa har en fasit svært få hester kan matche. På blott ni starter i karrieren er det blitt fem seire, to andre- og to tredjeplasser, og Brenna Blesa har sprunget inn 1 165 630 kroner. Det betyr at Tjomsland-traveren har sikret seg i snitt drøyt 129 500 kroner hver gang hun har entret en travbane!

På en regntung Drammen-bane travet Brenne Blesa 1.27,8a/2100 meter.

Nå venter snart morspliktene for topphoppa. Vidar Tjomsland fortalte etter løpet til fagbladet Trav og Galopp-Nytt at Brenne Blesa er konstatert drektig, og venter føll neste år. Pappa er en annen topptraver fra Team Tjomsland, fjorårets vinner av Svenskt Travderby Philip Ess.