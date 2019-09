Gimletroll spilte seg ut av opprykkskampen

KRISTIANSAND: Olsens to mål hjalp hjemmelaget til ett poeng i en uvanlig svak forestilling. Med 3–3 er Gimletroll fem poeng bak serieleder Sandefjord, og i realiteten ute av kampen om kvalifiseringsspill til 1. divisjon fire runder før slutt.

På en dag hvor få tok ut potensialet sitt, leverte Ingrid Olsen (20) den mest iøynefallende prestasjonen. Hun ble belønnet med sitt 29. og 30. mål i sin 18. kamp for året. I tillegg serverte hun June Tønnesland Johansen, som sto for 1–1-målet.

Hun opplevde kampen som rotete.

Anders Jensen

– Det var store mellomrom mellom ledd og dårlig kommunikasjon som førte til at Hallingdal i perioder kunne spille seg lett gjennom. Det virket som om hele laget var litt «avskrudd» og vi presterte dessverre en del hakk under det vi gjorde i forrige kamp, sier hun.

UiA-studenten synes det var kjipt å gi bort viktige poeng i tetkampen.

– Ettersom vi tapte mot Sandefjord og spilte uavgjort mot Hallingdal, tror jeg dessverre sjansene for å spille kvalik er minimale. Sandefjord ser ut til å være i storform og vil bli vanskelige å slå. For oss blir det nå viktig å fokusere på de kampene som kommer og samtidig legge ned det arbeidet som skal til for å få en best mulig plassering i årets sesong, sier hun.

Debuterte

Elsa Slåtto (23), som pådro seg hjernerystelse i fjorårets siste bortekamp for Donn, fikk sjansen på Gimletrolls A-lag for første gang siden overgangen tidligere i år.

– Jeg synes det var veldig kjekt å få prøvd meg i 2. divisjon igjen. Ingen tvil om at nivået er høyere her! Kjipt at Gimletroll ikke presterer på de nivået vi har sett tidligere i år, men kanskje jeg får flere spilleminutter etter hvert, og at vi har dagen da, sier Elsa.

Ole Martin Haukedal

Heller ikke Martine Mæhle (27) så noen grunn til å glede seg nevneverdig over dagen, annet enn at hun slettet klubbrekorden for antall spilte kamper.

– Vi skaper jo igjen mange gode sjanser og scorer tre fine mål, men likevel klarer vi bare uavgjort. Har selvsagt lyst til å si at vinden spiller en rolle på prestasjonene til oss ut på banen, men egentlig så var det bare ikke godt nok, sier Martine.

To tap på 14 kamper

Tross resultatet søndag, avanserte Gimletroll til andreplass på tabellen, og finner laget tilbake til taktene fra tidligere i høst blir de vanskelige å slå i sesonginnspurten. Gimletroll har tross alt tapt bare to av sine 14 siste kamper.

Søndag ble det jobbet individuelt og ikke som et lag i vårt defensive arbeid gjennom hele kampen. Det var store hull i laget vårt uten ball, og strukturen var dårligere enn jeg noen gang har sett i løpet av sesongen. Vi var ikke aggressive nok, og ga Hallingdal for mye tid med ballen, særlig på midtbanen. Vi spilte stort sett også for trangt og ballberøringene våre var for dårlige til å spille av motstanders press. Vi slurvet egentlig i alle spillets faser og ble fortjent straffet for det.

Ledet 3–1

Likevel hadde Gimletroll tilsynelatende god kontroll etter at Emma Sannæs Kristiansen og Emma Øvland Rygg spilte Ingrid Olsen fri to ganger, og sendte vertskapet opp i en komfortabel 3–1-ledelse. I de ti første minuttene av andre omgang svingte det også av Gimletroll, som dominerte kraftig.

Men etter den friske åpningen var det tilbake til trenden fra første omgang, og Hallingdal spilte seg inn i kampen igjen. Når det er sagt, hadde vi store sjanser både på stillingen 3–1, 3–2 og 3–3 uten å lykkes.

Nå venter tre bortekamper på rad for Gimletroll, og først i køen står Røa 2 førstkommende søndag.

PS! Før den tid kan rekruttlaget sikre seg opprykk til 3. divisjon med seier mot Våg 2 torsdag.