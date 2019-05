KIF-utøver slo 33 år gammel aldersrekord

Kristiansanderen sikret seg sin andre aldersrekord for året da han kastet 55,09 meter med den to kilo tunge seniordiskosen i Lyngdalslekene. Den tidligere aldersrekorden i 18-årsklassen har stått helt siden 1986. Den norske juniorrekorden til Sven Martin Skagestad lyder på 57.36 meter og er absolutt innenfor rekkevidde for Weinberg, som har 2019 og 2020 til å tukte rekorden. Weinberg er for øvrig den junioren i Europa som har kastet lengst i år med seniordiskosen.

Her oppsummerer Weinberg lørdagens stevne:

– Jeg var ganske sliten etter 17. mai, men stevnet gikk veldig greit. Jeg begynte med å hive juniordiskosen på 1,75 kilo og nådde 59.88, som bare er 16 centimeter bak persen min som jeg nylig satte i Nittedal. Rett etter G18/19-klassen kastet jeg i seniorklassen, og følte meg egentlig ganske sliten. Det første kastet nådde allerede 52 meter, og da merket jeg at 2 kilo-diskosen passet bedre for meg denne dagen. I det andre kastet klarte jeg aldersrekorden på 55, 09 meter. Det var bedre enn jeg forventet, under krevende forhold med sterk sidevind. Det kostet meg nok en-to meter på lengden.

Privat

Weinberg kastet godt også i et treningsstevne i Kristiansand to dager tidligere. da ble lengstekastet med den 1,75 kilo tunge diskosen 58,28 meter. Hans storebror Myron perset i spyd (800 gram) med 67,97 meter, mens KIF-lagkamerat Daniel Thrana perset med det 700 gram tunge spydet til 60,64 meter og han klarte med det kravet for EYOF U18.

Dermed har KIF-kasterne Fabian Weinberg (U20-EM), Stella Weinberg (U23-EM) og Daniel Thrana (EYOF U18) nå klart kravet til et internasjonalt mesterskap i år.