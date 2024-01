Torsdag 17. oktober 2024 arrangeres UIA-løpet for tiende gang, med helt ny løype, nytt styre og nye mål.

UIA-løpet er et veldedighetsløp hvor pengene som blir samlet inn utelukkende går tv-aksjonen, som i år er tildelt Barnekreftforeningen. Styrets mål er å bli den organisasjonen som genererer mest penger til årets tv-aksjon, samt å skape et helsefremmende arrangement hvor inkludering står sentralt. Løpet skifter derfor fokus fra et konkurransepreget løp til et folkehelse-arrangement.

To klasser

Den nye løypa vil ligger i og rundt Campus Kristiansand. Løypa er rett under fire kilometer, og det vil bli to klasser. En klasse med tidtaking, og en uten. Målet for klassen uten tidtaking er å senke terskelen for deltakelse, slik at alle mennesker uansett fysisk form eller funksjonsevne kan delta. Du tenger ikke være i god form for å delta, du trenger ikke det beste utstyret og du trenger ikke være redd for at navnet ditt kommer på resultatlista om du ikke vil. Det aller viktigste er å delta, og komme seg ut i frisk luft og bevege kroppen – til inntekt for en fantastisk viktig sak.

Alle skal kunne delta i denne klassen. Om du vil å gå rundt, om man sitter i rullestol eller vil gå med barnevogn.

Samtidig vil de som ønsker å bruke løpet som en skikkelig konkurranse ha muligheten til dette i den andre klassen. Vi ønsker å skape et arrangement som bidrar til god folkehelse. Det vil i tillegg bli arrangert et barneløp for de minste.

Om du ønsker å sette deg et ekstra sprekt nyttårsforsett i år, håper vi at du kan ha dette arrangementet i bakhodet, og at det kan være en ekstra boost når motivasjonen begynner å dale i mars/april.

Samarbeid

I år er vi så heldig å få samarbeide med Terrengkarusellen. Med deres kompetanse og erfaring er vi sikre på at arrangementet vil gå knirkefritt.

Styret er stolt over at fem av syv medlemmer er unge kvinner. Dette håper vi kan være med på å inspirere andre unge kvinner til å tørre å ta verv, ta ansvar og bruke sin iboende kompetanse. Vi tror på mer mangfold i alle ledd, og alle styremedlemmer sitter på ulik kunnskap gjennom ulike erfaringer og ulike studieretninger. Dette skal brukes for å utvikle løpet i best mulig retning.

Barnekreftforeningens midler går til forskning på barnekreft, og støtte og gode opplevelser for barn og familier som er rammet. Selv om barn rammes av kreft har de en grunnleggende rett til å oppleve at de lever friske liv, med meningsfulle øyeblikk og en hverdag med gode opplevelser. Barn skal være barn, de skal leke og utfolde seg. Det skal barn som opplever sykdom også.

Med akkurat din deltakelse går pengene direkte til dette formålet.