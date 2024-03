Forrige lørdag var det duket for sesongens første løp. Vi startet med et dobbeltløp i Eikerapen. Det ble først kjørt bakkeløp og så bakkecross . Vi hadde 82 utøvere og over 150 startende (mange kjører flere klasser). Vi er overveldet over den gode deltakelsen og engasjementet rundt løpet.

Under selve løpet var det noen feil med teknikken, og vi fikk litt for mange stopp underveis. Etter hvert fikk vi flyten i løpet igjen og fikk kjørt alle kvalikheatene og finalene i bakkeløpet. Det er verdt å nevne at til start hadde vi seks rekrutter i alderen 11-12 år. Dette er en klasse vi ser vokser for hvert år og rekrutteringen ser veldig lovende ut.

Bakkecrossen gikk som forventet, med mye action og kniving om beste spor til toppen. Dette løpet er en fellesstart, i motsetning til bakkeløp, hvor man kjører i separate baner. Det var svært mye bra kjøring blant utøverne og vi alle fikk en liten generalprøve før NM.

Etter dette løpet ser vi at vi har noen justeringer å gjøre før vi skal arrangere NM 6.-7. april. Det ser vi veldig frem til og håper på et godt oppmøte av utøvere og publikum.

Resultater bakkeløp

Rekrutt 13-14 år

1. plass: Daniel Hauan Skille

2. plass: Thomas Lie Eigebrekk

3. plass: August Haddeland

Ungdom 14-16

Torleiv Håkon Løyland Helle

Millennium Improved Stock:

Fredrik Åsland Gaute Eikild Geir Nøkland

Damer 2-takt turbo modified:

Vilde Thorsland Lauen Gry-Anette Brandsegg Kamilla Johannessen

650 stock

Geir Nøkland Stig André Thorsland Gunvald Kvifte Risdal

900 stock

Jan Sigvald Thorsland Lars Erik Skeibrok Stig André Thorsland

Pro Stock

Geir Nøkland Daniel Stulien Jan Sigvald Thorsland

Top Fuel

Lars Erik Skeibrok Steinar Nøkland Jan Sigvald Thorsland

Resultater bakkecross:

Semi Pro stock

Stig André Thorsland Trygve Eikerapen Kjellby Daniel Stulien

Pro Stock 600

Trygve Eikerapen Kjellby Daniel Stulien Jan Sigvald Thorsland

Det var godt med tilskuere til stede. Foto: Tor Olav Rydlende

Geir Nøkland suser av gårde. Foto: Tor Olav Rydlende

Fra venstre: Tor Elling Eikerapen, Olav Kristian Stangvik, Ole Andre Olsen og Thomas Fidjeland. Foto: Tor Olav Rydlende

Pallen i rekrutt 13-14 år bakkeløp. 1) Daniel Hauan Skille, 2)Thomas Lie Eigebrekk og 3) August Haddeland. Foto: Tor Olav Rydlende

Pallen i 650 stock. 1)Geir Nøkland, 2)Stig Andre Thorsland og 3) Gunvald Kvifte Risdal Foto: Tor Olav Rydlende

