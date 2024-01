Da jeg ble oppfordret til å skrive et innlegg her i Lokalsporten, tenkte jeg først, huff, tør jeg det? Virker det ikke som selvskryt? Men da jeg fikk tilbakemeldinger fra omgivelsene om at dette tør du og dette kan oppmuntre andre i din situasjon, tenkte jeg, ok. Så her er historien min, historien om Anne Habostad, snart 64 år, og veien til et nytt og bedre liv.

Jeg er så fornøyd med det jeg har gjort. Tenk, jeg har aldri vært så lett i kroppen siden jeg var 18! Nå er jeg kvitt 20 kilo, har redusert midjen med 20 centimeter, er kvitt medisiner og hudproblemer og har knapt følt meg så vel noen gang.

Trøstespising

Etter å ha jobbet som frisør i 43 år, måtte jeg for to år siden si takk og farvel. Jeg hadde brukket håndleddet to ganger og kunne ikke fortsette lenger. Jeg, som elsket jobben min, den hektiske hverdagen med hyggelige kunder og kolleger. Jeg ville fortsatt til jeg var 70! Det var en tøff tid. Jeg ble deprimert og begynte å trøstespise. Vekta økte og helsa og formen ble dårligere.

Korte slankekurer

Selv om jeg vel har veid seks-sju kilo mer enn jeg ønsket, har jeg aldri vært lat og har for det meste vært aktiv med en eller annen fysisk aktivitet. Likevel har jeg opplevd at det kan ha sneket seg på noen kilo for mye av og til. Da har jeg tatt av noen kilo ved å delta på et eller annet opplegg for vektnedgang, men har aldri kommet i mål. Til det har det vært for korte opplegg, mer som en slankekur uten varig livsstilsendring som mål.

Da jeg ble innlagt med hjerteflimmer, og legen nevnte at jeg burde gjøre noe med vekta, ba jeg om en enkel løsning, diabetesmedisin. Men legen sa jeg ikke var stor nok. Jeg ønsket jo ikke å gå med denne lidelsen og på medisiner for å få ned hjerterytmen, så noe måtte gjøres.

Trengte hjelp

Da jeg klagde min nød til min søster, fikk jeg klar beskjed: Gjør noe med det, kontakt Morten Hofseth på Kristiansand Sportsenter. Han har hjulpet meg til varig vektnedgang og han hjelper deg også. Først tenkte jeg at det var sikkert dyrt og at dette kunne jeg klare selv, Men det gikk jo ikke.

Jeg innså at jeg måtte ha hjelp og ringte Morten. Til min forbauselse fikk jeg time til samtale samme dag. Dette var sist fredag i april. Vi gikk gjennom mine forutsetninger, utfordringer og mål. Deretter ble jeg beordret opp på Tanita-vekta for å få en oversikt på hvordan alt lå an.

Minus åtte kilo på én måned

Tanita-vekta er et utrolig nyttig verktøy og motivasjonsfaktor, da den viser kroppens sammensetning av rent fett, muskelmasse og visceralt fett (det farlige fettet i og rundt organene). Om den viser at du ikke har hatt vektnedgang en uke på tross av at du har fulgt opplegget, kan det være fordi du har lagt på deg en kilo muskelmasse og mistet en kilo fett, så da skjønner man regnestykket og motiveres til videre innsats. Når man også ser at det «farlige» fettet» minker, vet man at helsa bedres og at opplegget funker.

Mandag påfølgende uke var vi i gang med et opplegg for livsstilsendring. Det ble en pangstart med raske resultater. Allerede etter én måned var kroppen hele åtte kilo lettere og midjen ti centimeter slankere. Dette gikk jo så det suste! Med fem ferdig-måltider daglig, hvor man slipper å telle kalorier eller veie maten, var det veldig enkelt å følge. Det ble mye lettere å trene og selvfølelse og selvtillit økte i takt med resultatene. Sjenerende hudbyller var en saga blott og hjertemedisinene var det ikke lenger behov for.

Ettårig opplegg

De ukentlige møtene på en times tid gir verdifull innsikt i kosthold, tanketeknikk, motivasjon og fysisk aktivitet som skal til for en varig livsstilsendring. I tillegg er det avgjørende å ha noen som følger deg opp og motiverer under hele prosessen.

Jeg er en viljesterk person, men dette hadde jeg ikke klart alene. Selv om jeg av og til har følt på sult, har det ikke vært vanskelig å gjennomføre. Sult er jo ikke farlig og det går over. Jeg har hatt noen dager der jeg har hatt behov for en prat med Morten og jeg er veldig glad for at opplegget går over ett år slik at jeg har noen til å holde meg i ørene.

De ferdige måltidene har gjort det veldig enkelt for meg. Jeg slipper å telle eller veie maten, slipper å tenke på hva jeg skal spise eller ikke. Man vet kroppen får det den trenger av alle næringsstoffer og at de setter i gang en effektiv fettforbrenning som er muskelbevarende. Regelmessig trening gjør også at man holder i gang forbrenningen og bygger muskler i stedet for fett. Man vil jo ikke bli slapsete heller.

Enkelt å gå over til vanlig mat

Med kunnskapen jeg fikk om ernæring, var det enkelt å gå over til å komponere egne måltider da målet nærmet seg. Vekta fortsatte nedover og 23. august viste vekta mi 61,8 kilo og livvidde minus 19 cm. Jeg hadde altså gått ned 20 kilo på under fire måneder. Nå ligger jeg stabilt på samme vekt, men har mistet ytterligere tre centimeter i livet. Det «farlige» fettet har gått ned fra 11 til 7 og BMI fra 29 til 22.

Jeg er i mål og jeg akter å bli værende der for all fremtid.

Jeg vil ikke tilbake der jeg var og derfor er jeg innstilt på at jeg fortsatt trenger støtte og motivasjon en god tid fremover. Jeg er glad for at opplegget går over et helt år. Nå trener jeg fire ganger i uka, både styrke og kondisjon i Milon-sirkelen, og bruker tredemølla i tillegg til egentrening med vekter etter program fra Morten. Jeg elsker også gruppetimene og liker det voksne, sosiale og inkluderende miljøet på treningssenteret. Her kan man komme som man er, det er ingen «se-og-bli-sett»-faktor.

Mye bedre hverdag

Nå elsker jeg å pynte meg og være sosial. Jeg ble så glad da jeg fikk på meg de lekre, høye støvlettene igjen. Psyken min er mye sterkere og jeg tåler stress bedre. Det biter ikke på, men preller av som «vann på gåsa». Det er lettere å trene, motivasjonen er større og nå gleder meg til å jogge i lysløypa til våren. Neste uke starter jeg med PT-timer for å få ennå større utbytte og variasjon av treningen, og det gleder jeg meg til.

Jeg håper min historie kan være til motivasjon for andre som er misfornøyd med kroppen og helsa si. Masse lykke til!