Mitt turtips: Trollsåsen

Etter å ha vært med noen år i Bedriftsidrettens Ti på topp har jeg besteget mange ukjente topper. De fleste har vært i kristiansandsområdet, men jeg har også vært på vandring i Lillesand.

Kjosdalen, i en av endene til Vågsbygdskauen, har jeg vært flere ganger med barna i barnehagen jeg jobber i. Men at det skulle være et flott utsiktspunkt rett ved, det ante jeg ikke. Man går nesten en kilometer på grusveien før man går inn i skogen. I år er det en av toppene som jeg synes er best merket. Det er bare å følge de blå båndene. Det er ulendt terreng, men det er enkelt både for små og store å komme seg fram. På slutten, nærme toppen, går man oppover på fjellet, og der oppe kan man sette seg ned og bare nyte utsikten. Det kan blåse en del der oppe, men med en gang man kommer ned fra selve fjellet, er det stille igjen.

Jeg har gått turen tidlig og sent, i sol og i regn, og jeg synes turen er like flott hver gang. Det kan være litt smågjørmete i stien enkelte plasser, spesielt etter regnvær. Tar man rundturen, så kommer man ut ved Bråvann. På det siste stykket ut fra stien er det gode trær å holde seg i når man går ned ei bratt skråning. Også er det en drøy kilometer å gå tilbake på grusveien.

Turen fra paringsplassen som anbefales ved Kjos gård er i overkant av tre kilometer. Det er ikke så mange parkeringsplasser på populære turdager, men da er det greit å parkere ved barnehagen like ved. Det er også muligheten for å parkere oppe ved Bråvann. Det vil gjøre turen kortere hvis man ønsker det.

Jeg har gått denne turen mange ganger siden jeg ble med på årets Ti på topp. Jeg har gått alene, med familien og med venner, og jeg har til og med tatt med meg 11 fireåringer fra barnehagen på oppdagelsesferd opp dit. Samtlige er enige om at det er en flott tur med en flott utsikt. Det blir nok flere turer dit, både i år og årene fremover!

God tur, alle sammen!

