Manøvrerte inn til NM-gull

UTØVERBLOGG: NM i x-trial under NM-veka i Sarpsborg gikk av av stabelen onsdag og finalerundene ble sendt på NRK. Endelig skulle jeg få prøve meg i en konkurranse igjen og med kamera hengende etter var det spennende hvordan jeg kom til å takle dette. Jeg klarte å koble ut at jeg ble filmet og greide å fokusere på mine oppgaver i seksjonene.

Sist jeg kjørte x-trial var for to år siden, hvor jeg havnet på sykehuset med brukket bein under oppvarmingen til det andre kvalifiseringsløpet. Fjorårets konkurranse ble avlyst pga. korona. Så i år ville jeg virkelig ta revansj!

Seksjonene var gode og det var gøy å kjøre dual lane for første gang. Å få stå øverst på pallen hadde jeg ikke i tankene, men en pallplass var målet. Dette er noe jeg har drømt om lenge. Det ble en spennende og jevn finale og det hele ble ikke avgjort før siste dual lane. Der konkurrerte jeg mot min kamerat Jone Sandvik, som jeg også er på Team Norway Junior Trial med.

Dette NM-gullet viser at all treningen og fokuset jeg har lagt ned i sporten gir resultat og at jeg er på rett vei.

