Tjomsland-talenter pulveriserte svenskene

BOLLNÄS: Kun fire år gamle, og for juniorer å regne, leverer Øystein Tjomslands supertalenter Tangen Bork og Langlands Høvding tider som de fleste erfarne travhester kun kan drømme om. Søndag satte de sine svenske konkurrenter ettertrykkelig på plass da de tok en svært imponerende stalldobbel i det svenske storløpet.

Matcher landets raskeste hester

Tangen Bork gikk seirende ut av duellen og noterte den fantastiske vinnertiden 1.21,2 med autostart over distansen 1640 meter. På sølvplassen travet Langlands Høvding kun tre tideler saktere, i sin andre start etter langt opphold grunnet en alvorlig skade. Vinnertiden er den åttende raskeste tiden blant alle norske elitehester så langt i 2021!

Nærmer seg tidenes talent

Og det mest fantastiske av alt er at Tangen Bork og Langlands Høvding leverer disse tidene i kun sin ellevte respektive sjuende start i karrieren. For å sette prestasjonene i perspektiv; Lannem Silje, av de fleste eksperter regnet som kanskje det største talentet i norsk travsport noensinne, travet 1.21,0 da hun var like gammel.

– Dette var rett og slett enorme prestasjoner, svenskene var lyriske etter løpet, forteller Øystein Tjomsland.

Stortreneren fra Søgne satt selv i sulkyen bak Langlands Høvding, mens det var Tom Erik Solberg som kusket vinnerhesten Tangen Bork.