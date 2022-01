LØRENSKOG: I november 2021 deltok Arendal Karateklubb med hele 11 utøvere i Norgescup fullkontakt-karate i Lørenskog.

Arendal Karateklubb ble etablert i 1987 og aldri før har klubben hatt så mange deltagere med i et fullkontakt-stevne. Totalt var det 12 lag/klubber, over 70 utøvere, fra Tromsø i nord til Arendal i sør. Storebror Sverige var også representert ved Keiko Fight and Fitness.

Arendal Karateklubb tok med seg en rekke pallplasseringer fra dette stevnet, deriblant tre gullmedaljer.

Sterkt comeback

I -70 kg klassen gikk Bård Even Kvamme sin første kamp mot klubbkamerat Sobhan Safi.

Sobhan bet godt fra seg i kampen, men erfaringen til Bård Even kom tydelig fram i denne kampen. Bård Even gjorde minst mulig, men traff på åpningene og fikk solid uttelling.

Sobhan gåikk ned for telling og cirka to minutter ut i kampen måtte han gi tapt mot en mer taktisk og teknisk klubbkamerat.

Foto: Amir Poya Ghazishoar

Foto: Amir Poya Ghazishoar

Bård Even sin andre kamp var mot en sterk motstander fra Tromsø KK. Magnus Ryvoll Sivertsen kom fra en sterk seier i nordnorsk mesterskap i oktober 2021, hvor han vant førsteplass i fullkontakt-klassen med raskeste knockout og fikk prisen for beste utøver, uavhengig av vektklasser.

Bård Even åpnet som planlagt med en pangstart av de sjeldne og satte litt av standarden i kampen. Begge utøverne jobbet godt i kampen. Den taktiske planen vi hadde lagt for denne kampen fungerte optimalt og resulterte til slutt i at motstanderen til Bård gikk ned for telling etter rene sparketeknikker mot magen. Bård Even vant kampen med god kontroll.

Foto: Amir Poya Ghazishoar

I tillegg til å vinne fullkontakt lettvektsklassen, ble Bård Even også kåret til Beste Utøver av stevnet, uavhengig av vektklasse.

Skal til EM

Den beste nyttårsgaven vi kunne få, fikk vi på lille nyttårsaften da landslagsledelsen tok kontakt og informerte at Bård Even har fått en fast plass på landslaget. Dette kommer som et resultat av hans samlede prestasjoner de siste ti årene med nasjonal og internasjonal stevnedeltagelse. Bård Even er satt opp av landslaget til å delta med flagget på brystet under EM i Polen 2. april i år.

Ragnhild Gjøtterud gikk to gode kamper, selv om de endte med tap. Foto: Amir Poya Ghazishoar

Ragnhild Gjøtterud gikk to gode kamper.

Første kamp gikk mot rutinerte Therese Østebrød. Begge gikk en ryddig og god kamp. Vi tror at Ragnhild tapte kampen etter første runde på grunn av at hun rygget en del i kampen. Selv om vi vet at en utøver godt kan levere teknikker og bite godt fra seg selv når han/hun rygger, er det likevel slik i Norge at man blir dømt ut dersom man rygger. Dette til tross for at Ragnhild aldri viste tapt kampvilje eller at rygging er ett av evalueringskriteriene i dommerhåndboken.

Knepent tap

I kamp nummer to møtte Ragnhild en dyktig Tuva Waage fra Bergen Karateklubb. Tuva åpnet best med knallharde og eksplosive teknikker mot magen. Ragnhild tok disse teknikkene og responderte med å ta mer og mer over kampen i første runde. Første runde endte enstemmig med uavgjort avgjørelse. I runde to kriget begge utøvere godt. Ragnhild endte likevel opp med å finne høyrelåret til Tuva som et godt mål. Tunge og hyppige treff på motstanderens lår sikret to flagg for Ragnhild basert på «damage done» kriteriet, mens tre av hjørnedommerne stemte nok en gang for uavgjort. Etter runde to tapte Ragnhild denne kampen på vektavgjørelse.

Vi mener at begge kampene til Ragnhild hadde fortjent en bedre skjebne. Man er ikke alltid enig i dommeravgjørelsene, men sånn er det. Man biter det i seg og ser fremover til neste stevne.

Kristoffer Gjøtterud møtte den mer erfarne Leif Gunnar Lillehei.

Dette ble som forventet en hard kamp for begge. Kristoffer beholdt roen og svarte godt på Leif Gunnars harde innside lårspark. Kampen gikk til tidsforlengelse ettersom begge utøverne kriget til siste sekund. Etter fullført tid vant Leif Gunnar kampen. Denne avgjørelsen må vi si oss enig i. Begge utøvere var med hele kampen, mens Leif Gunnar gjorde noe mer skade med sine innside lårteknikker.

Stortalent

Det var litt nerver med i bildet da Sigurd Hornnes (13 år) så at det var to svenske utøvere med legenden Jimmie Collin som coach. I sin første kamp gjorde Sigurd kort prosess og fikk første halve poeng (wasari) med harde slag mot magen. Det resulterte i at den svenske motstanderen gikk ned etter bare nisekunder. Kampen fortsatte og neste halve poeng kom etter ytterligere sju sekunder. Kampen varte til sammen 16 sekunder.

I kamp nummer to møtte Sigurd en ny svensk motstander. Denne kampen endte etter 1,45 min hvor Sigurd fikk inn et hodespark og resulterte med et helt poeng (Ippon).

Sigurd er en sjeldent talent med en arbeidsmoral av de sjeldne. Jeg kan ikke huske at vi har hatt en så ung og lovende talent i klubben noen gang. Det blir spennende å følge ham sammen med de andre dyktige ungdomsutøverne i klubben.

Lojain Al Daher (15 år) gikk to knallgode kamper i juniorklassen. Lojain vant begge sine kamper på en overbevisende måte med et godt og jevnt trykk gjennom begge kampene.

Samar Al Hawija (15 år) tapte sin første kamp mot klubbkamerat Lojain. I sin andre kamp gikk hun ut tiden og stakk av med en arbeidsseier. For neste konkurranse vil Samar justere inn «kanonen» slik at hun ikke sparker over hodet på sine motstandere, men heller på.

Merna Al Daher (13 år) fikk dessverre bare en kamp da det ikke var flere påmeldte i hennes klasse. Merna jobbet jevnt og godt gjennom kampen, men tapte mot en litt sterkere motstander.

Jevn vekst

Det å konkurrere ser undetegnede på som et inkluderingstiltak. Man blir en sammensveiset gruppe som skal trøste og oppmuntre hverandre i tap og seier. I 2010 var det bare 1-2 utøvere fra klubben som deltok på stevner. Siden da har vi jobbet målbevisst med å øke deltagelsen i konkurransegruppen. Tallet på konkurranseaktive utøvere i klubben har økt jevnt gjennom de siste 10-11 årene.

For oss er det å konkurrere en del av reisen og noe av det som gjør at utøverne vokser, uavhengig av resultater og meritter.

Det er ingen krav til at man skal konkurrere når man driver med karate, men om man velger å gjøre det, vil det garantert gi en gevinst i form av selvransakelse, bevissthet og vennskap. Man lærer rett og slett seg selv å kjenne og bygger en mental styrke som kan gi fortrinn i andre aspekter i livet samtidig som man knytter sterke bånd til resten av laget.

Resultater:

Tristan Zonneveld vant en av to sine kamper (barnegruppe)

Helin Al Daher vant begge sine kamper (barnegruppe)

Saga Al Hawija 3. plass (kata)

Lojain Al Daher 1. plass (kamp)

Merna Al Daher 2. plass (kamp)

Samar Al Hawija 2. plass (kamp)

Sigurd O. Hornnes 1. plass (kamp)

Sobhan Safi 3. plass (kamp – fullkontakt med KO)

Ragnhild Gjøtterud 3. plass (kamp – fullkontakt med KO)

Kristoffer Gjøtterud 2. plass (kamp – fullkontakt med KO)

Bård Even Kvamme 1. plass (kamp – fullkontakt med KO)