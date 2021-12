I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: Vi måtte for noen uker siden ut i ekstrakvalik for å greie å kvalifisere oss til den nasjonale Bringserien. Så det var nok ikke så mange andre enn oss i kretsen rundt jentene som hadde troen på poengdryss i første runde i Sukkevannhallen denne helga.

Real revansj

Sædalen fra Bergen var motstander i første kamp. Forrige gang vi møtte dem var i første Bring-kvalifisering, og da måtte vi se oss slått med hele 11 mål. Etter en litt nervøs start på kampen med få scorede mål fra begge lag, spilte vi oss gradvis inn i kampen. Stillingen til pause var 7-7, takket være gode målvaktsprestasjoner fra begge lags målvakter.

I 2. omgang var det som om vi fikk troen på at «dette greier vi». Vi satte inn et forrykende godt forsvar og med en levende «vegg» i målet bak, hadde ikke Sædalen en sjanse til å komme inn i kampen. Vi dro ifra jevnt og trutt, og resultatet ble en solid 18-12-seier over Bergens beste J16-lag. Banens beste spiller-pris gikk velfortjent til Randesunds målvakt, Annika Modalen.

Playmaker dominerte

Senere på kvelden var det laget fra Oslo vest som sto for tur. Også de hadde slått Sædalen med seks mål tidligere på dagen. RIL-trener Sverre Bleie hadde gjort sine forberedelser og taktikken var å stoppe Ullerns toppscorer og venstre bakspiller, samt å sette inn samme tøffe forsvaret som i forrige kamp.

Venstre bakspiller på Ullern skulle stoppes. Foto: Magne Hadland

Taktikken fungerte til punkt og prikke, og det «smalt» så å si hver eneste gang en Ullern-spiller kom nær muren vår. Når dueller ble vunnet, returer ble tatt og taklingene satt, ja, da var det bare å løpe inn kontringsmål. Ledelsen ble større og større, og kampen endte med seier 32-22. Vår playmaker Sofie Hadland styrte spillet gjennom hele kampen og noterte seg for hele ni spillemål. Hun ble fortjent kåret til banens beste spiller.

Formidabel utvikling

Randesund J16 har i lang tid trent mye og bra. De er svært seriøse og grundige i det daglige treningsarbeidet og er en gjeng som er i god fysisk form. Det gir resultater nå. I tillegg har vi et godt trenerteam og en håndballkyndig lagleder i Sverre Bleie. Han leser motstanderen og spillet på en ypperlig måte og gjør kloke taktiske valg underveis i kampene. Jentene har hatt en formidabel utvikling den siste tiden, noe som til og med påpekes av helgens dommere.

En smilende Sverre Bleie gir instrukser til sine spillere. Foto: Magne Hadland

Også speaker i bua og heiagjengen på tribunen med trommer og høylytte heiarop, bidro til å løfte jentene til å dra i land fire poeng. Jeg tror nok alle kan være enige om at dette var i overkant av hva vi forventet før helgen. Nå er det på tide å slutte å se på oss selv som «underdogs, og heller som et lag å regne med i Bringserien.