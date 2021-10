Donn-sjefen med det store Start-hjertet

KRISTIANSAND: – Jeg ble litt skeptisk da Sondre Tveito, som da var sportslig koordinator, ville ha meg inn på et møte. Han skrev bare «kom på Donn-huset i morgen». Så jeg lurte på om jeg hadde gjort noe galt, smiler 17-åringen – og fortsetter:

– Så var det altså mediesjef som var på agendaen. De hadde søkt i en måned og ikke fått noe særlig respons. Så da spurte de om jeg ville ha jobben, da de visste at jeg hadde kompetanse og gikk på Medier og kommunikasjon på videregående. Jeg sa ja nesten før de hadde spurt, og siden slutten av april har jeg vært her.

Jeg møter Sander Frøyså i Donnhuset, der den unge mediesjefen sitter mutters alene i den store «ballsalen». På bordet har han pc-en og en flaske Pepsi Max. På ørene har han god musikk. Da koser han seg.

– Primæroppgaven er å dekke hjemmekampene, som heldigvis ofte er i helgene. Jeg skriver innlegg på Facebook, Instagram og hjemmesiden vår, og prøver å legge ut innhold på alt fra A-laget til jenter 09, sier den driftige Lundskråga.

Fotball, politikk og medievirksomhet

Når Sander kommer hjem fra skolen, gjør han lekser etter middagen. Så drar han den korte veien til Donnhuset i seks-syvtiden, og er hjemme tre-fire timer senere. Hvis det ikke er møte i Kristiansand Senterparti, der han er styremedlem. Han er også leder av mediekomiteen i Agder Senterungdom.

– Er en jobb innen mediene noe du sikter mot når du er ferdig utdannet?

– Ja, jeg håper jeg en dag kan ta over din jobb i Start, ler Sander, og legger til:

– Jeg har alltid sagt at det er tre ting jeg er glad i: fotball, politikk og medievirksomhet. Så det å få en kryssjobb av fotball og medievirksomhet er drømmen. Målet mitt er jo å komme til en større klubb, for eksempel Start.

– Du har altså et ganske sterkt forhold til Start?

– Ja, jeg har jo vokst opp nesten like ved Sparebanken Sør Arena, og spilte for Start i åtte år, fram til 2018, da jeg begynte i Donn. Så Start har jeg alltid hatt et forhold til. Jeg har sett kamper sammen med kompiser i sol og regn og vind og snø fra jeg var ganske liten.

Grein da Kristoffer Ajer reiste

– Hvor ofte er du på Sparebanken Sør Arena og ser Start?

– Jeg bruker jo mye tid her på Donnhuset. Men jeg får med meg alle kampene på tv, og er på de jeg får tid til. Jeg holder øye med Start, og har god oversikt over kamper og resultater.

– Hva er din beste opplevelse som Start-supporter?

– Kvaliken mot Jerv i 2015 foran et fullsatt stadion. Den første kampen endte 1-1 på Levermyr, som var som en skøytebane. Jeg husker at det var 1-1 også på Sparebanken Sør Arena i returoppgjøret. Så scoret Espen Børufsen et klassemål, før Alex De John kom opp på en kontring, fikk en pasning fra Jon Hodnemyr og banket ballen opp i krysset. 3-1. Det er det gøyeste jeg har opplevd.

– Har du en favorittspiller?

– Både jeg og alle kameratene mine var svake for Kristoffer Ajer. Jeg ventet på ham etter alle hjemmekampene, og tok følge med ham fram til Kiwi. Jeg snakket nok hull i hodet på ham. Jeg husker jeg grein da jeg fikk vite at han skulle gå fra klubben.

– Hva er dine største ønsker for fremtiden til Donn og Start?

– I løpet av seks-syv år håper jeg at Donn er kommet ett nivå høyere, til 2. divisjon, og at Start er blitt et etablert eliteserielag som kjemper om medaljer. Da skal jeg være veldig fornøyd, sier Sander Frøyså, den unge mediesjefen i Donn, som for alltid vil ha et stort hjerte for Start.

PS! Glemte vi å skrive at Sander også har en jobb på Geheb Conditori? Vi gjorde visst det.