ARENDAL: Tredje runde i gruppespillet Lerøyserien ble arrangert i Nedeneshallen sist lørdag.

Over 400 tilskuere leverte høye jubelbrøl for et Øyestad-lag som var ute etter suksess i egen lekegrind i sine to matcher.

Viking Stavanger – Øyestad 18-21 (13-10)

Som alltid ble det en fysisk og tøff kamp mot guttene fra Stavanger. Viking startet kampen best og gikk til pause med en tre måls ledelse.

I 2. omgang startet Thomas Sandberget i mål, og han benyttet anledningen til å stenge buret.

Målvakt Thomas Sandberget var banens bestemann mot Viking. Foto: Øyestad G18

14 minutter ut i omgangen hadde Sandberget kun sluppet inn to scoringer, og nå var det Øyestad som var foran med tre mål.

Anført av en meget god August Christiansen dro hjemmelaget seieren i land etter en meget god omgang.

Følgende spillere var med:

Magnus Tveitdal Olsen, Andreas Stenseth, Thomas Sandberget, Ask Lunde Brekka, Mathias Wahlstrøm, Oliver Eek-Jensen, Fredrik Urquizo Venemyr (5 mål), Arni Bergur Sigurbergsson (1), Andre Graune (2), Mathias Hammarstrøm, Istvan Tellefsen, Henrik Øygarden (5), Sverre Rodvelt Asser (5), August Christiansen (3)

Øyestad Håndball – Randesund 26-17 (10-10)

Nok en kamp hvor Øyestad kom litt skjevt ut og måtte gå til pause med uavgjort.

Dette var nok et pusterom som Øyestadguttene trengte, for etter pause kom det et helt annet lag på banen.

I 2. omgang satt forsvaret, og Øyestad kjørte på med ett skikkelig trykk mot motstanderens mål.

August Christiansen (t.h.) og Øyestad G18 har kun avgitt to poeng så langt i gruppespillet. Det eneste tapet kom mot Sandefjord. Seirene er kommet mot Viking, Randesund, Melhus, Lillestrøm og Fjellhammer. Foto: Øyestad G18

Det ble en meget komfortabel hjemmeseier til slutt, hvor Henrik Øygarden ble lagets toppscorer med 9 mål.

Følgende spillere var med:

Magnus Tveitdal Olsen, Andreas Stenseth, Thomas Sandberget, Ask Lund Brekka, Mathias Wahlstrøm (3), Oliver Eek-Jensen, Fredrik Urquizo Venemyr (6), Arni Bergur Sigurbergsson (2), Andre Graune (1), Mathias Hammarstrøm (2), Istvan Tellefsen (1), Henrik Øygarden (9), Sverre Rodvelt Asser (1), August Christiansen (1).

Over 400 tilskuere i Nedeneshallen heiet fram Øyestad til to seire sist helg. Foto: Øyestad G18

Det er de to beste lagene i hver avdeling og de to best rangerte treerne som går videre til nasjonalt sluttspill. Øyestad trenger maksimalt å kapre to poeng i den fjerde og siste puljespillhelga i Lerøyserien for å gå videre til den nasjonale sluttspillrunden. Den siste puljespillhelga går av stabelen i Drammenshallen 2. april, og der møter tabelltoer Øyestad puljeleder Elverum og Bækkelaget (som ligger på fjerdeplass).