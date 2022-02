KRISTIANSAND: Det var i 2007 at Karlsen første gangen hadde rollen som trener i Våg FK. Da som hovedtrener for klubbens juniorlag. Vi kommer tilbake til det.

Fra havgapet til Nordens Paris

Spillerkarrieren startet unge Håvard Karlsen i hjembygdklubben sin, Ringvassøy IL. Fra det lille tettstedet Hansnes på Ringvassøya i Karlsøy kommune, med knappe 500 innbyggere, utviklet Håvard gode tekniske egenskaper i kombinasjon med god fotballforståelse. Godt spill i tenårene sørget for at han ble oppdaget av eliteserieklubben Tromsø IL. Turen gikk under Kvalsundet i tunnel, og endte i «Nordens Paris», ei god femmil inn på fastlandet. Eller Tromsø by, så også vi søringer kan forstå hvor.

I TIL var han lagkamerat med blant annet profiler som Ole Martin Årst og Tore André Flo, men en skadepreget unggutt ble etter hvert utleid til Harstad IL, før karrieren nordpå endte med 1. divisjonsspill i Tromsdalen IL.

Sørlandske strender fristet

Den nyutdannet adjunkten tok imidlertid med seg fotballspilleren i seg sørover, og endte i grønn og hvit drakt på ei sandstrand litt lenger sørvest i fylket. Mandal og MK, for å være helt nøyaktig. I denne perioden spedde han på utdanningen med idrettsvitenskap hovedfag og matematikk som spesialområde.

Stolt bærer av samedrakt

I 2004 fikk ringvassøyværingen også landskamper for det samiske landslaget. Ikke så rent lite stolt dro han på seg den fargerike drakta til Sàpni, og står bokført med et uavgjortresultat mot Nord-Kypros, og et tap mot Kosovo.

Fotball byggfag ... hmmm

Etter fire år med «grønn power» og klubbfotball for MK, endte han en skadeplaget karriere, og dro litt lenger vestover i fylket for å jobbe som lærer på Tangen videregående skole. Det var også i den perioden at undertegnede sammen med læreren og treneren Håvard Karlsen gjennomførte et spennende prosjekt der byggfagelever på skolen hans fikk studere teoretisk og praktisk fotballdrift, i kombinasjon med spilleøkter i Tottohallen på Lumber. Det sto ikke verre til enn at byggfagelevene fra Tangen Lumber klarte et uavgjort resultat i treningskamp mot topptrente idrettselever fra Gimle KKG i Sørlandshallen.

Og: Det ble også mange spennende og interessante trenersamtaler om spillestil og ferdighetsutvikling i denne perioden.

Treneren våknet på Karuss

Året etter at han ga seg som spiller, våknet treneren i ham. Fra Karuss kom det et tilbud om å trene Våg FKs juniorlag, og Karlsen var ikke vond å be. Kjente vågsbygdske fotballnavn som Eirik Kjønø (hovedtrener Stabæk), Alain Delgado (Start), Kristoffer Myhre (Jerv og Fløy) og ikke minst fotballnomaden Marcus Kvame Naglestad (Hødd, Ham Kam og Sandefjord i tillegg til spill for universiteter i USA), viste fin utvikling under trenerspiren Karlsens ledelse.

Et velspillende ungt lag tok i løpet av 2007-sesongen store utviklingssteg og endte opp som tapende part i KM-finalen mot et striglet og fylkessammensatt FK Arendal.

Comeback på banen og underholdende spillestil

Om det var resultatet av Våg-ungguttenes utvikling i løpet av 2007 skal være uvisst, men Håvard knyttet uansett på seg fotballstøvlene igjen et par år senere, og skviste med det den siste saften ut av fotballkloke legger på Moseidmoen.

Parallelt med den nyvunne spillerkarrieren tok han på seg både assistenttrenerrolle og spillerutviklingsrolle i Vindbjart. Arven og forkjærligheten for en ballbesittende, underholdende og fremover rettet spillestil fra byggfag på Tangen og gresset på Karuss, krydret så vidt vi har forstått også stilen til en viss herr Skeie og co. i årene som kom.

Karlsen rakk også rollen som sportslig leder på Vennesla, før han gikk over til å bli pappatrener, og etter hvert brukte tiden på å utvikle en egen treningsapp for idrettsutøvere og trenere, i den hensikt å forebygge skader basert på faktakunnskap.

Vil engasjere seg i ungdomsavdelingen

En av forutsetningene for at Håvard fikk den rollen han har fått i Våg FK nå, er at han også innfrir et krav om å involvere seg overfor trenere nedover i klubbens ungdomsavdeling. Det var ikke nødvendig å overtale ham til å sette av tid til dette, den tid han har et innstendig ønske om dette selv også. Perfekt match, altså!

Spillestilen og bevisstgjøringen rundt roller og oppgaver for spillerne på alle Våg-lag skal øves inn på treningene hver eneste uke fremover, og starten på januar-treningene for A-laget har vært inspirerende å overvære.

Fotball skal være gøy

Klubbens nye hovedtrener for A-laget herrer er klar på at fotball skal være lek- og lystbetont. Det er tross alt grunnen til at vi driver med det vi gjør. Men for at det skal gi tellende resultater i form av mestring og utvikling, må alle avfinne seg med at gøy i denne sammenhengen er det samme som hardt arbeid – gjerne med et smil om munnen og glimt i øyet.

Vi gleder oss til seriestart!