KRISTIANSAND: Den fem år kaldblodshesten med det fortryllende navnet Ari Potter har siden første gang han satte sine høver på en travbane vært en stor snakkhest. Talentet har vært ubestridt, farten og hardheten likeså. Ni seire på 10 starter hadde vallaken å vise til da vi skrev utgangen av august 2021 – deretter sa det stopp.

Må passe skadet bein Ari Potter slo opp en gammel skade i det venstre bakbeinet, med en lengre rekonvalesens som resultat.

– Jeg må passe veldig godt på det beinet som skaden har vært i, Ari Potter bandasjeres og blir ikke kjørt like mye med i vogn som de andre hestene. Han blir ridd mye i sandbanen på gården i Søgne, den er gull verdt for ham, forteller assistenttrener Guro Lauvdal Mangseth, før hun avslører at hun ikke har med en A4-herremann på fire bein å gjøre i det daglige.

Ari Potter og Øystein Tjomsland Foto: Hesteguiden.com (arkivfoto)

– Han er god til å si ifra når han har vondt og blir gretten når han ikke får det som han vil. Han er veldig spesiell, forteller Mangseth lattermildt.

– Lover godt

Torsdag kveld var det duket for comeback på Sørlandets Travpark, Ari Potters første framtreden i et travløp på ni måneder. Resultatet? Tjomsland-traveren fosset ifra konkurrentene i sluttfasen og kapret sin 10. seier i det 11. forsøket. En lettet trener, som alltid kledd i gult og svart, var svært lett å få i tale etter løpet.

– Ari Potter var rolig og avbalansert, det er viktig for hans del. Jeg er godt fornøyd med årsdebuten – dette lover godt for fortsettelsen. Jeg tror ikke dette blir den siste seieren han tar. Holder helsa kan han nå ganske så langt, meddelte Øystein Tjomsland.

Vinnertiden ble 1.28,6/2140 meter.

Derby-aktuell

Smedheim Braut hevdet seg godt mot årgangens beste 3-åringer under fjorårssesongen, men sto uten seier på tre forsøk så langt i 2022 før kveldens framtreden. Tjomsland hadde stor suksess med å eksperimentere med skoløs balanse og en såkalt amerikanervogn på Ros Borken på Jarlsberg tidligere uka, nå sørget samme medisin for at Smedheim Braut igjen kunne klatre til topps på seierspallen. Den fire år gamle hingsten leverte et mektig løp etter å ha travet først i andrespor store deler av løpet, den såkalte dødensposisjonen, og meldte seg for alvor på i Derby-diskusjonen før høstens største løp.

Smedheim Braut og Øystein Tjomsland Foto: Hesteguiden.com (arkivfoto)

– Smedheim Braut er en veldig god hest, en enormt sterk hest jeg har ambisjoner om Derby med. Han starter i disse grunnlagsløpene mot eldre hester for å herdes, forklarte den sørlandske sørlandstreneren etter løpet.

Vinnertiden ble 1.26,0a/2140 meter.