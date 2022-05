Seieren glapp for Geir Sune og sørlandssjakklubben SOSS under helgas NM.

Sørlandssjakklubben SOSS fosset videre mot gull ved en ny seier søndag morgen med seier 2,5 mot et lag fra Offerspill, klubben til Magnus Carlsen, som ikke selv spilte i NM.

Som tabellen nedenfor viser, ledet SOSS nå hele turneringen. Laget hadde tidenes sjanse til å kvalifisere seg til europacup. Uavgjort mot OSS i siste runde søndag ettermiddag ville holdt, men dessverre ble det tap etter mange timers spill i en jevnspilt match som kunne gått begge veier.

SOSS endte dermed på sjetteplass i lag-NM hvor 57 lag deltok, hvilket var ny deltakerrekord.

– Sluttresultatet er fantastisk, og samtidig så godt at det er litt bittert, uttaler leder i SOSS, Pål Andreassen.

SOSS endte til slutt på sjetteplass i lag etter å lenge ha ledet hele NM. Foto: Skjermdump

– Så nære

– Kun en overseelse i et trekk i mitt eget parti, som endte remis, og et ytterligere individuelt poeng var det som hindret oss gullet. Nærmere Europa enn dette er det vanskelig å komme enn å faktisk dra dit, sier Andreassen.

– En sammenligning er at du har kjørt inn på Danmarksferja: alt er klart, hele familien gleder seg til nye eventyr. At det kan bli et mareritt å ligge i telt, er lagt helt til side. Så kommer beskjeden over høyttaleranlegget om at bølgene er for høye og du innser at middagen må bli på Snadderkiosken i stedet. En helt utrolig innsats av alle spillerne hele helga, sier leder i Andreassen.

Samtlige gravde frem evner som de har, men som de ikke visste at de hadde. SOSS-lederen vil også rette en takk til støttespillere og til alle som har fulgt laget aktivt både på internett og fysisk gjennom hele langhelgen.

Sesongfri til november

Det er nå sesongfri for SOSS frem til november. Da starter seriesjakken, hvor SOSS spiller i 1. divisjon etter at laget noe overraskende havnet på nedrykksplass i årets eliteserie. Klubben står for tiden uten sponsorer, men du kan støtte SOSS gjennom Grasrotandelen.

De øvrige sørlandslagene, Arendal og Kristiansand kom på hhv 35. og 38. plass i lag-NM.