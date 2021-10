GTIF fikk karakteren 15,95 på frittstående, som var hele 3,5 poeng foran nest beste lag, Oslo. Grimstad leverte bra i tumbling og trampett og lå helt i toppen etter disse øvelsene, men det var frittstående som var utslagsgivende for en solid seier.

Det deltok 17 lag i konkurransen. I trampett var Sotras førstelag aller best med poengsum 11,00, med GTIF like bak på 10,850. I tumbling var Arendal og Oslo rett foran GTIF, så sammenlagt var det jevnt i toppen mellom Grimstad og Oslo før siste øvelse, frittstående. Her var jentene fra Grimstad som nevnt i en egen klasse. Sammenlagt vant GTIF med hele 3,7 poeng foran Oslo. Gneist ble nummer tre og Arendal nummer fire.