VENNESLA: A-laget slo fredag kveld 3. divisjonskollega Express 3-1 i nest siste treningskamp før seriestart. Gjestene startet best, men da de spilte en svak pasning på egen banehalvdel etter syv minutter, utnyttet Sander Barstad Bergan muligheten til å spille gjennom angriper Jakob Toft, som så ble lagt i bakken av keeper. Robert Våge Skårdal satte straffesparket sikkert i mål.

Robert Våge Skårdal setter inn 1-0 Foto: Stian Bøe

Vindbjart har litt utfordringer med skader og sykdom i de bakerste leddene for tiden, helt bakerst har laget heldigvis en god backup i reserve. Halvor Homme, som også er nestleder i klubben, har sagt ja til et lite comeback for hjelpe til inntil Mats Johansen Olsen er tilbake i målet.

Halvor Homme (30) er tilbake i målet en liten stund fremover. Foto: Stian Bøe

Ti minutter etter ledermålet gjorde han en utrolig dobbeltredning som viste at en god keeper ikke glemmer gamle kunster så lett. Midtveis i omgangen måtte han likevel gi tapt. Vi mistet ballen på midten og Tobias Wangerud løp gjennom og forbi våre blå ut mot høyresiden før han sendte ballen ned i lengste hjørne.

Fire minutter etter vant Toft et nytt straffespark, denne gangen beviste han regelen om at en spiller ikke skal ta straffen selv når han blir tatt. Straffen var svak, langs bakken nesten midt på mål, og der dekket keeper målet med beina.

I pausen kom Marcus Aslaksen og Helge Strand inn på hver sin kant, og i en omgang der vi tok over kommandoen i kampen, og skapte mange sjanser, var det disse to som sanket de fleste målpoengene. Jakob Toft var nærmest, først da han kjempet seg til en avslutning fra vanskelig posisjon, i stolpen og ut igjen.

Litt etter fikk Aslaksen sin første målgivende pasning. Robert Våge Skårdal sendte ham oppover venstrekanten i god fart og han fant Strand foran målet, som så pirket inn 2-1, sitt andre mål så langt i oppkjøringen.

Helge Strand og Marcus Aslaksen feirer skåring til førstnevnte. Foto: Stian Bøe

Midtveis i omgangen fikk Sander Barstad Bergan også en pasning fra Aslaksen, 45 grader ut i feltet, men skuddet gikk over fra en veldig god posisjon. Med snaut ti minutter igjen kom sjansene på løpende bånd.

Strand fikk et godt skudd reddet nede ved stolpen. Peiwast Hama sendte et frispark like utenfor, før Aslaksen igjen fikk notert en målgivende pasning. Fra helt nede ved dødlinjen la han ballen over på andre siden, Toft skjøt, igjen fra nesten død vinkel, og på et eller annet vis gikk ballen inn, kunne se ut som den gikk via minst en stolpe og i hvert fall en Express-spiller som hjalp den over linja. Siste treningskamp går mot Pors i Arendal lørdag 2. april klokka 14, før alvoret starter på Moseidmoen mot FK Eik Tønsberg 871 lørdagen etter.