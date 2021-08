Trial-EM 2021 var en thriller til siste seksjon. Kampen om tredjeplassen ble en kamp uten like i de tsjekkiske skoger i Kramolin, rundt to timers kjøring fra Praha.

Søndagen startet med glatte seksjoner og kjøringen til Jarand-matias var ikke mye å skryte av på første runde, der han plasserte seg som nummer fem. Men så kjørte han seg fra 28 prikker på første runde ned til seks prikker på andre runde. Kjøringen var veldig bra og medaljen var i sikte.

Tredje runde startet med en femmer i seksjon to, som han kunne vært foruten, men han hentet seg inn igjen og holdt medaljekampen gående. En femmer til i seksjon seks skjøv ham ut av pallen, og han måtte dermed satse på at franskmannen Teo Colairo gjorde en lignende tabbe i de siste fire seksjonene. Franskmannen kjørte over evne og tok tredjeplassen med kun tre prikker færre.

Jarand-Matias ble dermed både nummer fire i den siste EM-runden og nummer fire sammenlagt. Selv om det ikke ble medalje, er han fornøyd med egen kjøring og sitt beste resultat i seniorklassen så langt. Han ser frem til VM-runde i Andorra om to uker. Tusen takk til støtteapparat, sponsorer, familie og venner for all støtte!