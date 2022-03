Til tross for at Anna Lunke Norum spilte en god kamp mot gamleklubben, gikk Randesund på et hjemmetap for Haslum.

Randesund-Haslum 22–28

RIL-damene tapte onsdag kveld 22-28 mot Haslum Bærum etter å ha ligget under 12-15 til pause. Hjemmelaget fikk en god start på kampen og ledet 4-1. I denne perioden spilte de seg også til flere gode muligheter og kunne virkelig fått en meget sterk åpning på kampen om disse mulighetene hadde blitt satt i mål.

Randesund-Haslum 22–28 (12–15) Sukkevann idrettshall, 1. divisjon kvinner. Randesund: Elisabeth Benestad Rosenvold, Ida Gabrielsen, Viveka Romeyke, Ine Flaa Lindgren 5, Anna Lunke Norum 3, Kristine Lunde-Borgersen 8, Ingrid Helene Vikås 2, Vilde Strandli 1, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 2, Celine Lyngholt-Osland, Nora Høyesen Jørgensen, Isabel Gunnerød, Lena Løwe 1. Toppscorer Haslum: Marte Sirén Figenschau 6. Utvisninger (2x60): Randesund: Løwe. Haslum: Figenschau, Cornelia Lyngby og Thea Andresen. Dommere: Herman Leiulfsrud Aass og Erik Dørhellen.

Kjempet seg inn i kampen

Men i stedet så kom Haslum Bærum sakte, men sikkert inn i kampen og tok etter hvert over føringen. Noen minutter før pauser ledet bortelaget 15-10, men to RIL-scoringer før pause gjorde at hjemmelaget gikk til pause på 12-15, og med tro på at dette er mulig å snu.

Og RIL-damene startet også andreomgangen best og utlignet til 16-16 etter åtte minutter. Men så tok igjen Haslum Bærum over initiativet i kampen og førte med noen mål.

Endte med surt tap

Men RIL-jentene ga seg ikke, og med fem minutter igjen lå de under med 21-23, og øynet fremdeles muligheten for poeng. Men to tvilsomme dommeravgjørelser i mot gjorde at det glapp og tapet ble til slutt unødvendig stort.

Trener Kjetil Tveit sa:

– Vi spiller mot et topp tre-lag og det merkes. De spiller i et høyere tempo framover og er mer aggressive i forsvarsspillet enn lagene under. Allikevel er vi i store deler fullt på høyde med dem, og med litt mer flyt i angrepsspillet kunne dette gått veien.

– Ikke umulig

For Randesund gjenstår det nå to bortekamper mot Nordstrand og Fjellhammer. Med gårsdagens tap er de avhengige av hjelp fra andre i tillegg til at de må vinne sine to kamper.

– Det ser litt mørkt ut, men vi må først og fremst gjøre jobben selv, og det er ikke umulig. Kommer vi opp på toppnivået kan vi absolutt ta poeng i begge de gjenstående kampene. Og om da Grane hjelper oss med å ta poeng mot Reistad, så spiller vi i første divisjon til neste år også, avslutter Tveit.