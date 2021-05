Han er ØIF Arendals nye forsvarsgeneral

ARENDAL: – Planene og visjonen som klubben har er interessante og spennende. Inntrykket som jeg sitte igjen med etter en lang og god samtale med Bjørn-Gunnar Bruun Hansen og André Jørgensen Hofstøl var godt og solid. Derfor har jeg valgt ØIF Arendal. Jeg har kommet hit for å vinne. Mine ambisjoner og klubbens ambisjoner passer hverandre godt, sier Frederik Børm.

Kraftfull

32-åringen, som rager 1,95 meter over bakken, har en solid håndball-cv med seg til Norge, med spill for blant annet de danske toppklubbene Bjerringbro, Aalborg, Skjern og sist Århus. Etter sistnevntes konkurs for drøye tre uker siden, hoppet Børm videre til et kort eventyr i franske Istres Provence ut inneværende sesong. Planen er å fullføre kontrakten i det franske feriedistriktet, før han vender fokus mot Norge og ØIF Arendal om en drøy måned. Han har skrevet under en kontrakt som løper ut 2022/2023-sesongen.

Hovedtrener André Jørgensen Hofstøl sier han har klare forventninger til lagets nye forsvarsgeneral. Den solide danske håndballkroppen på nær 110 kg skal gjøre alt i sin makt for å innfri forventningene.

– Først og fremst framstår alt som skjer i og rundt klubben som spennende. Jeg skal ta med min erfaring og vinnerskalle inn i dette arbeidet framover. Jeg skal være med å påvirke veien videre, fastslår Børm.

14 landskamper

Dansken har ikke bare mange års erfaring fra dansk eliteserie. Han har også 14 landskamper på cv’en.

– Det handler om å vinne håndballkamper. Min spillestil gjenspeiler den tanken. Jeg føler meg fysisk svært sterk og er inne i mine beste år som håndballspiller. Jeg tar med meg verdifull erfaring som skal komme laget mitt til gode. For det handler om stå sammen, forteller Børm og legger til:

– Jeg har fått en forståelse av at Arendal er ekte håndball-by som står sammen, fyller tribunene og der både næringsliv og supportere står bak, støtter og bidrar til å løfte klubben. Det er slike ting som gjør det ekstra gøy å være spiller. Dette virker rett og slett mega-spennende, sier han sedvanlig dansk manér.

Håndballfamilie

At det ble håndball på ham, var nesten ikke annet å vente. Helt fra barnsbein av fulgte han sin mor, far og bror i håndballhallen.

– Jeg har hatt mine timer på tribunen, og det er jo blitt mye håndball siden. Jeg har vokst opp i en håndballfamilie. Da er det kanskje ikke så rart at det ble håndball for meg, forteller han.

Utenom håndballtrening i hall og i styrkerommet, spiller Børm mye golf. Han har også en bachelor i handel og marketing. Ved siden av håndballkarrieren er han også i gang med et masterløp innen ledelse, kommersialisering – med varehandel som felt.

– Vi skal løfte resultatene, ta nye steg og jobbe steinhardt hver eneste dag framover. Derfor må jeg se an hvordan det blir med masterstudiet de to neste årene. Det er mulig studiet må settes på vent, sier han videre.