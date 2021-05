Sørlandsduo tror på EM-spill

– Vi har havnet i ei tøff pulje, men hvis vi klarer å holde et stabilt høyt servetrykk, og vinner mottak og serveduellen, har vi muligheten til å få EM-billett, sier Bjerland.

7.–9. mai er de det duket for den første kvalifiseringsrunden, der Norge møter vertslandet Hellas, Østerrike og Spania. Uka etter kampene i Hellas, 13.–15. mai, reiser de fire lagene til Østerrike der de siste kampene skal spilles. Spania regnes som favoritt i pulja. De to beste lagene vil være kvalifisert for EM-sluttspillet som skal spilles kommende høst.

Vis fakta ↓ Norges kvinnelag i EM-kvalifisering Ragni Steen Knudsen, BK Tromsø, Kant Mille Solvik Kjosås, Randaberg IL, Midtspiller Renate Bjerland, VC Wiesbaden, Diagonal Live Sørbø, Ladies in Black Aachen, Opplegger Cecilie Woie, BK Tromsø, Libero Rugile Lavickyte, Ladies in Black Aachen, Diagonal Liepa Lavickyte, KFUM Stavanger, Midtspiller Rebekka Aase Bahr, Koll, Opplegger Julie Heile Mikaelsen, Koll, Diagonal Kjersti Norveel, Nawaro Straubing, Midtspiller Sara Marie Langvatn Krumsvik, Førde VBK, Opplegger Karoline Fauske, Koll, Kant Mathilde Bratlie, Koll, Libero Tuva Aarrestad, Randaberg IL, Kant Oda Løvø Steinsvåg, Stord Volleyball, Midtspiller Hovedtrener: Eelco Beijl Assistenttrener: Vitor Macedo Fysioterapeut: Bjørn Stricker

Fornøyd med oppkjøringen

Bjerland gleder seg til sin første landskamp på en god stund. Hun har spilt og trent som normalt i sin tyske klubb 1. VC Wiesbaden, men savner tiden fra før korona.

– Vi lever som i ei boble med laget vårt, og må spille uten publikum, opplyser hun.

Det norske kvinnelandslaget dro sammen med herrelandslaget til Maribor i Slovenia 21. april og har oppkjøringssamling der fram til avreise mot Hellas onsdag. Bjerland mener samlingen gir grunn til optimisme.

– Treningene har vært gode og samspillet blir stadig bedre. Vi har fått en ny trener fra Nederland som er veldig dyktig, og vi merker at det gir en god effekt på laget, påpeker hun.

Norges første tre kvalik-kamper på kvinnesiden er henholdsvis mot Helles fredag klokka 19 (norsk tid), mot Østerrike lørdag klokka 16 (norsk tid) og mot Spania søndag klokka 16 (norsk tid).

A-landslagsdebutant fra Åmli

På det norske herrelandslaget er Martin Olimstad (23) fra Åmli for første gang en del av troppen. Han melder følgende:

– Det var utrolig kjekt å bli tatt ut på landslaget. Det er noe jeg har jobbet for i mange år, men jeg har akkurat ikke nådd opp. Jeg tror vi har en sjanse til å kvalifisere oss til EM, men vi blir nødt til å prestere på vårt aller beste i seks kamper. Det kan bli litt tøft, men det er mulig.

Olimstad er inne i sin femte sesong med klubblaget Førde. Han har vært litt innom studier ved siden, men «har ikke helt funnet ut hva jeg skal bli». Han har fortsatt som mål å bli volleyballproff i utlandet. Om sesongen hittil sier han:

– Vi startet veldig bra med Førde og var inne i en god flyt. Vi gjorde det så bra at vi kom til cupfinalen. Men som i likhet med andre idretter i Norge har alt blitt utsatt. Jeg innrømmer at det til tider var vanskelig å holde trykket oppe på trening i den perioden. Derfor passet det helt perfekt å få beskjeden at man har blitt tatt ut på landslaget kort tid etter nedstengning av serien.

Knalltøff pulje

I Norge sin kvalifiseringspulje finner vi også Hviterussland, Portugal og Ungarn. Dette er tre veldig jevne og gode lag, der kanskje Portugal og Ungarn er de to antatt sterkeste. Det norske laget har vært samlet i Maribor, Slovenia siden 21. april. Der har de forberedt seg frem til avreise mot Ungarn og tre kamper på tre dager i løpet av helgen 7.-9. mai. Deretter drar de videre for å spille andre oppgjør mot de samme lagene i Portugal uka etterpå (13-15. mai).

Kun puljevinneren i kvalifiseringen for menn er sikret EM-plass, mens de fem beste puljetoerne vil kvalifisere seg.

Norges første tre kvalik-kamper på herresiden er henholdsvis mot Ungarn fredag klokka 19, mot Portugal lørdag klokka 16 og mot Hviterussland søndag klokka 16.