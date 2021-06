Jevn kamp mot en av verdens beste

UTØVERBLOGG: Min motstander Maxim Vorovski takket meg veldig etter kampen, for det var ingen andre som ville møte ham i ringen. Jeg visste at den estlandske veteranen var en råsterk motstander, med 16 års erfaring som proff, men jeg ønsket å utfordre meg selv. Jeg er veldig glad for at jeg dro til Estland, fordi jeg fikk bevist for meg selv og for andre at jeg kan konkurrere mot dem som er i verdenstoppen. Med noen små endringer hadde jeg vunnet tittelen KOK Interim World Middelweight Champion, og jeg vet hva jeg skal jobbe mot til neste kamp.

De to første rundene var mine, her hadde jeg kontroll. Runde nummer tre var ganske jevn, mens Vorovski hadde overtaket i runde fire og fem. Jeg fikk likevel inn en god score med høye kicks og gode slag. Jeg kjente det var en stor overgang å gå fra vektklasse 77 kilo til min første kamp i 85 kilo. Men nå har jeg fått kjenne på det og vet hvordan jeg skal justere meg med tanke på tempoet jeg skal holde i ringen.

Beina mine fikk seg en hard trøkk etter harde lave spark fra motstanderen, som jeg derfor skal være mer bevist på neste gang. Jeg tar med meg masse god erfaring, nå står ferie og ytterligere restitusjon på programmet før neste kamp.

