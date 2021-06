Mitt turtips: Svensvigvarden

Det er ikke bare på grunn av navnet at Svensvigvarden i Søgne er et av favorittmålene mine i årets «Ti på Topp» i Kristiansand. Svensvigvarden gir et flott utsyn over skjærgården fra Flekkerøya til Ny Hellesund. Heia ligger like foran den litt høyere Svensheia som har et stort anlegg for flynavigasjon, og rett nord for Donevannet.

Vanligvis har turene mine de seinere åra gått i Vågsbygdskauen og i Voie. Litt kranglete knær og rygg har for lengst satt en stopper på løping både på vei og i terrenget. Men turgåing i ulendt terreng er både forebyggende og helbredende for slike plager, så i løpet av året blir det mange turer. Av og til alene, oftest sammen med min livs- og turledsager. Og her er «Ti på Topp» utrolig bra. Nye områder og turmål blir oppdaget, og konkurranseelementet gjør at en kommer seg ut litt oftere enn en ellers hadde klart.

Toppturen som arrangørene for «Ti på Topp» har lagt opp til Svensvigvarden, begynner ved parkeringen til Helleviga, på venstre side etter rundt et snaut kvarters kjøring på Langenesveien fra Kjos i Vågsbygda. Den følger så veien mot Langenes et par hundre meter til en ser et skilt med «Roligheda» på høyre side av veien. Der følger en blåmerket sti med Donevannet til høyre.

Underveis passerer stien «Paulines heller» før den når fram til en grusvei der en tar til høyre og kommer til et leirsted med gapahuker. Her fortsetter en til venstre opp i skogen etter de blå merkene. Donevannet er fortsatt på høyre side, men nå går en østover. Et merket utsiktspunkt underveis er «Skomagernibben». Ved første stikryss der det ikke er skiltet og begge stiene er blåmerket, tar en til høyre. Neste valg er ved et stikryss med en liten bro over en bekk. Her kan en ta til venstre og få en tur opp på Svensheia eller gå til høyre og komme direkte opp på Svensvigvarden.

Fra Svensheia går det en grusvei ned til Langenesveien. Har en vært ved flynavigasjonsanlegget må en nå ta en avstikker opp til masta ved Svendsvigvarden for å registrere seg. Turen går så videre ned grusveien og til høyre langs Langenesveien tilbake til parkeringsplassen. Totalt er dette en runde på ca. 6,4 kilometer og kan gjøres unna i normalt turtempo på halvannen times tid.

Selv har jeg valgt et annet startpunkt for mine turer til Svensvigvarden. Grunnen er at det bringer meg raskt inn i fin, sørlandsk løvskog, uten å måtte gå langs vei. Jeg parkerer i Tjuvika, like før 180 graders svingen på Langenesveien. Midt i denne svingen går det blå løype inn til høyre sett mot Langenes. Etter få meter er en inne på stier uten annen lyd enn tinnitus og fuglesang. Stien deler seg nesten umiddelbart, og begge alternativer er mulige. Jeg velger vanligvis å ta til venstre.

Etter en litt kronglete oppstigning og noen hundre meter med fin sti, kommer en til et x-kryss der en tar opp til venstre. Stigningene bringer en opp til grusveien mellom Svensheia og Langenesveien og der tar en til venstre igjen. Etter et par hundre meter kan en ta til høyre opp til målet for turen. Jeg går så samme veien tilbake. Denne turen er tre-fire kilometer tur retur. Tjuvika er også et godt utgangspunkt for lengre turer inn i et flott turterreng. God tur!

