"Feilernært" kusk sørget for sørlandsseier

BERGEN: Etter seks imponerende seiersløp i regi Geir Mikkelsen var det duket for første opptreden i Bergen for fire år gamle Syoss torsdag kveld. Der ble han stilt mot hjemmehåpet Titanio og Herman R. Tvedt, en hest som hadde tre seire på sine fire siste starter. Bergensekvipasjen ruste avgårde i front og åpnet de første 500 meterne på 1.12, en voldsom åpning på en regntung Bergen Travpark.

- Jeg tenkte etter 600-700 meter at Rolf Tvedt (travtrener og far til Herman R. Tvedt, red.anm.) burde nok ha gitt Herman litt mer fiskeboller i oppveksten, så han hadde litt å ta tak med, sa Mikkelsen med glimtet i øyet etter løpet. Den tøffe åpningen kostet for vestlandshesten, og da Mikkelsen satte full fart på Syoss nedover siste langside var det over for Titanio. Syoss ble utfordret mer enn noen gang tidligere i sine seiersløp ned oppløpet, men viste nok en gang frem sin herlige innstilling. Med hode og hals holdt han unna til sin syvende strake seier, og er fortsatt utbeseiret i regi Mikkelsen. Vinnertiden ble 1.16,7a/2100 meter.

- Det gikk voldsomt unna i tet, og det så ikke ut som om Herman hadde noe valg heller. Det passet egentlig litt dårlig for oss for vi havnet litt på etterskudd og på den tunge banen måtte vi kjøre med tunge jernsko for ikke å ødelegge høvene på ham. Dermed turte jeg ikke å slippe ham ordentlig av. Det ble litt jevnt til slutt, men Syoss strakk på seg og vi hadde øreproppene spart, så det var nok litt å gå på. Han tar sin syvende strake, og det vitner om et bra individ, roste sørlendingen etter sin 27.trenerseier i det 112. forsøket i 2017.

Det gir en seiersprosent på stallhestene på straks over 24, særdeles sterke tall.