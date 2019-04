Kristiansander med NM-gull i snøvolleyball

Det første offisielle NM i snøvolleyball ble arrangert på Gausta Skisenter i helgen. Gullet ble vunnet av Trønderpigg med Torje Thorkildsen fra Kristiansand, Vegard Løkken fra Trondheim og Henrik Skogen fra Skien på laget.

De nybakte snøvolleymesterne spiller vanligvis sandvolleyball, og befinner seg alle til daglig i Trondheim hvor Skogen og Thorkildsen studerer ved NTNU.

Fakta: Fakta snøvolleyball Kortversjon av reglene for snøvolleyball-NM 2019: Antall spillere: Lag med 3 spillere (3 spillere på banen + 1 innbytter.) To innbytter kan gjøres per sett. En utbyttet spiller kan komme inn for hvem som helst av de tre på banen. En av spillerne skal være oppnevnt som kaptein. Minst tre spillere må delta. Ved to spillere tapes kampen. Coaching eller annen ekstern hjelp er ikke tillatt under spillets gang. Spilleopplegg: Best av 3 sett til 15 poeng. Man vinner 2–0 eller 2–1 etter tie-breaksett. Banen er lik en vanlig volleyballbane i banemål og netthøyde. Bekledning: Foreløpig ingen uniformskrav fra FIVB. Det er imidlertid ønskelig med like lag-klær og med shorts utenpå. Hansker, hodeplagg, knebeskyttere og solbriller er tillatt. Dommer kan gjøre unntak ved spesielle værforhold. Skotøy: Heller ingen krav annet enn at de ikke må være en sikkerhetsrisiko. Fotballsko (med knotter) anbefales for sikkert fotfeste.

Oda Hveem/Visuello

Norgesmesterskapet begynte med innledende runder lørdag. Det ble spilt ”double elemenation”, det vil si taper man to kamper er man ute av turneringen. Thorkildsen & co. i Trønderpigg møtte ”Spirituel dwarfs” i første kamp. Dvergene besto av innendørs elitespillere i volleyball med snitthøyde 2,02 cm. Høyden var til lite hjelp når underlaget var snø, og Trønderpigg vant greit 2–0 i sett (16-14,15-11). Neste kamp var mot et lag bestående av sandvolleyballspillerne Jan Erik Moen, Sadegh Mohajer og Jørn Gamlemoen. Det ble en jevn kamp hvor Trønderpigg vant 2–1 etter tiebreak. Thorkildsen og Trønderpigg var dermed klar for semifinalen. Nå hadde Trønderpigg virkelig fått sving på spillet, og de vant greit 2–0 i semifinalen.

Oda Hveem/Visuello

I den andre semifinalen hadde i mellomtida Team Abox vunnet en meget jevn semifinale mot førsteseedede Beach boys med Svein Solhaug, Øyvind Hordvik og Lars Retterholt på laget.

Dermed var det klart for finale på Gaustad skisenter. Det var kaldt og mye vind, men god stemning og bra med publikum. Thorkildsen og co. tok raskt føringen i kampen og motstanderne greide ikke å finne ut av verken angreps eller forsvarsspillet til Trønderpigg. Det ble en solid 15-8 seier i første sett. I 2. sett åpnet Team Abox knallhardt og servet inn 4–1 før Trønderpigg våknet. Det jevnet seg ut og Trønderpigg vant til slutt 2. sett 15–11. De ble dermed Norges første offisielle mestere i Snøvolleyball.

Oda Hveem/Visuello

Den tidligere storspilleren og OL-deltakeren i sandvolleyball Nila Håkedal Larsson fra Kristiansand vant også gull i turneringen. Sammen med makkerne på laget «Young at heart» (Janne Kongshavn Hordvik, Kristine Wiig, Ingrid Tørlen, Nila Larsson) vant de komfortabelt damefinalen 2–0 med settsifrene 15-8, 15–5.

Privat

Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) satser på snøvolley som den tredje store greinen i forbundet, og har ambisjon om vinter-OL-status.

Det satses på world tour fra 2019 med minimum tre arrangørsteder, og VM fra 2020.

Snøvolleyball blir demonstrasjonsidrett i ungdomsvinter-OL i 2020 i Lausanne.