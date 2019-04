Eventyrhesten ble sørlandsmester

KRISTIANSAND: Historiens andre utgave av Sørlandsmesterskapet ble avholdt på Sørlandets Travpark søndag kveld. Rammen kunne ikke vært bedre; en solrik vårkveld og en folksom restaurant møtte de lokale deltakerne som gjorde opp om den gjeve tittelen. Kaldblodsoppgjøret ble vunnet av familiehesten Langlands Odin, etter at kusk Vidar Tjomsland leverte en av karrierens beste kuskeprestasjoner. Alle taktiske trekk underveis ble helt riktige for vallaken, og på målstreken var han de nødvendige centimeterne foran Kringeland Enok.

– Langlands Odin har vært et lite eventyr. Vi samlet sammen familiemedlemmer og kjøpte ham på auksjon som åring. Han var vakker allerede som liten, og vi har ikke angret på det kjøpet. Han vant et par store løp i Sverige da vi jobbet der i 2016, men i år har han utviklet seg veldig, fortalte Vidar Tjomsland på seremoniplass etter at tittelen var sikret.

Samboer Stine Birkeland legger ned en enorm jobb som oppasser, og understreket at det ikke er tilfeldigheter ute og går når hennes hester stiller på startstreken i travløp.

– Alt skal være perfekt på en dag som dette, smilte 34-åringen, som også er ubeseiret som kusk bak Langlands Odin. Den dyktige stallansatte hos Øystein Tjomsland har vunnet begge løpene hun har kjørt med familiehesten tidligere.

Langlands Odin sto for en kanonprestasjon da han rekordsenket seg til 1.25,4/2200 meter.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kjetil Olsen

Også varmblodsoppgjøret ble vunnet fra det lengste tillegget, en på forhånd svært utfordrende oppgave i et stort felt på 15 hester. Det affiserte ikke åtte år gamle Whatsoflying S.S. det minste. Hesten, som eies av familien Isaksen fra Timenes, skyllet rundt konkurrentene i den siste svingen, og stakk ifra til klar seier på fine 1.14,1/1680 meter. Med det tok han karrierens 17. seier. Det var en rørt eier og trener Jan Erik Isaksen som entret podiet etter at seieren var sikret.

– Vi hadde et lite håp på forhånd, men han er egentlig ingen sprinter og innsatsen i dag sier litt om skallet til hesten. Man blir veldig rørt, dette er stort, fastslo en preget Isaksen i seiersintervjuet med Ingvar Ludvigsen.

Øystein Tjomsland hadde en strålende dag på hjemmebane. I tillegg til Langlands Odin selet Søgne-treneren ut ytterligere to vinnere. Lesja Odin fortsetter sin fantastiske seiersmarsj, og tok sin 16. strake seier fra debuten.

Hesten måtte imidlertid ta fram sitt ytterste for å vinne, og lenge ledende Kleppe Elfina var ytterst nær å påføre Lesja Odin karrierens første tap. Tjomsland-hesten viste imidlertid hvilket klasseindivid han er, og samlet seg akkurat i tide til å rekke fram på målstreken. Vinnertida ble sterke 1.25,6/2180 meter.

Royal Winner tok en ytterst fortjent seier da han sammen med Vidar Tjomsland speedet ned konkurrentene i et sprintløp. Hesten fikk ødelagt løpet med galopp sist, men så lysende ut i både varming og løp denne søndagen. Da lillebror Tjomsland slapp til nedover oppløpet, var ingen av konkurrentene i nærheten av å kunne svare, og Royal Winner badet inn til seier på ny rekord, 1.13,7a/1609 meter. Vallaken eies av Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe fra Kristiansand.

Tjomsland-stallen hadde en formidabel helg; lørdag sikret Magnums Othello suksesstreneren V75-seier på Biri. Til tross for en tøff 1.22-åpning de første 500 meterne holdt seiersmaskinen unna i sluttfasen sammen med gjestekusk Svein Ove Wassberg. Vinnertida ble 1.26,4a/2100 meter.

– Det at hesten gikk i amerikanervogn for første gang hadde kanskje litt å si, men det er ikke vogna som betyr mest, det er hesten. Det er snakk om en ordentlig unntakshest dette. Å klare å tjene penger så fort og likevel fortsette å vinne, er unikt, mente Wassberg.